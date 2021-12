Polémica por el parón en el concurso de los centros socioculturales

Santiago. La adopción de medidas cautelares por parte del juez sobre el concurso para la gestión de los centros socioculturales desató la polémica en Raxoi. Para el BNG este hecho debe ser “un punto de inflexión”, para que el gobierno local incluya en los pliegos “as propostas do tecido asociativo, do persoal traballador e dos grupos políticos para evitar a precarización dos servizos municipais”, denunciando “as incoherencias detectadas e a precarización laboral dos lotes” , a pesar del incremento del 22 % en el presupuesto.

La portavoz municipal, Goretti Sanmartín, señaló que para mejorar el pliego “se contrasten previamente as propostas a incluír nestes contratos tanto co persoal traballador de cada servizo, como demais grupos municipais, coas asociacións e coas persoas usuarias, que son as verdadeiras coñecedoras do seu funcionamento”.

Por su parte, el alcalde, Sánchez Bugallo, recordó el viernes que en la mayor parte de los contratos licitados por Raxoi se presentan recursos como éste, tal y como sucedió en el de Axuda no Fogar, o incluso Cineuropa, por lo que consideró que era algo habitual y ordinario.

En el primer caso, recordó, solo hubo al final un incremento menor al 0,5 % del presupuesto, y un retraso de meses en la licitación. ecg