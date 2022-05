¡Ponte a punto para el verano

Nadie duda de que cuidar la alimentación y hacer ejercicio de manera regular son necesarios para lograr resultados duraderos, pero existen cada vez más tratamientos corporales en el campo de la medicina estética que permiten tratar de forma eficaz la celulitis, la grasa localizada y la flacidez, entre otros. Con el fin de conocer las novedades a este respecto y, por supuesto, su eficacia, hablamos con Yolanda Albelda, directora técnica de la clínica de medicina estética Yolanda Albelda, en Santiago de Compostela.

Hemos pasado Semana Santa y se acerca el verano. ¿Estamos ya en conocida como “operación bikini”?

Sí. La medicina estética es muy estacional y en teoría abril y mayo son los meses en que aumenta bastante la demanda de diagnósticos corporales, y por lo tanto, los tratamientos que nos permiten mejorar nuestro cuerpo. Personalmente, no me gusta demasiado el término “operación bikini” y lo que ello supone, hacer un sprint a nivel de dieta y gimnasio tan solo con la esperanza de alcanzar unos objetivos determinados y para una fecha concreta, pero muchas veces sin asumir ciertos cambios necesarios en nuestro estilo de vida y en nuestra manera de alimentarnos.

Entonces, ¿tú no crees en las “dietas milagro”?

Creo que el cuidado corporal debe ser un hábito saludable durante todo el año, y que no puede basarse en hacer una dieta puntual con el único objetivo de bajar esos kilosde más para cuando llegue el momento de quitarnos la ropa. La única manera de que los resultados sean eficaces es que se mantengan en el tiempo, y para ello es necesario establecer unos correctos hábitos alimenticos.

¿Y en los “tratamientos milagro” que muchas veces se nos venden desde las redes o los medios de comunicación?

Igual que para el caso de la alimentación, los tratamientos médico-estéticos son una herramienta muy eficaz para tratar ciertas zonas corporales, pero siempre que se lleven a cabo adecuadamente por profesionales cualificados, y una vez realizado un diagnóstico personalizado del paciente que nos permita identificar la problemática a tratar.

Lo que creo es que la silueta que lucimos no solo depende de nuestragenética sino también del estilo de vida, hábitos alimenticios, estrés, etc. Por ello resulta imprescindible cuidarnos cada día, y no esperar al final para “tomar cartas en el asunto”, porque aunque la genética no podemos modificarla sí que podemos actuar sobre otros factores que influyen tanto como ésta.

Pero tengo entendido que existen problemas que no desaparecen con dieta ni gimnasio...

Como ya he comentado, la genética juega un papel fundamental, de manera que el número de células grasas viene determinado desde la niñez y se mantiene constante a lo largo de nuestra vida, pudiendo disminuir su tamaño mediante la dieta. En el caso de que sea necesario no solo disminuir su tamaño sino hacerlas desaparecer definitivamente, como en el caso de la celulitis y la grasa localizada, necesitamos recurrir a determinados tratamientos de medicina estética.

En cuanto a la flacidez corporal, el ejercicio físico es fundamental para generar masa muscular, pero la flacidez cutánea está relacionada con los cambios bruscos de peso y con el propio proceso de envejecimiento, siendo necesario en este caso incorporar tratamientos específicos.

¿Cuáles son los problemas más frecuentes objeto de consulta? ¿Y sus tratamientos?

Depende del paciente y de la edad, en general a las mujeres les preocupan sobre todo la grasa localizada de abdomen y flancos, la celulitis de las piernas, la flacidez de la cara interna de muslos, brazos y rodillas, o la retención de líquidos. Mientras que a los hombres, que por su condición genética es difícil que presenten celulitis, les preocupa sobre todo la grasa abdominal.

Para tratar la grasa localizada disponemos de un equipo muy eficaz, el Accent Prime, que dispone de Ultrasonidos que trabajan sobre los adipocitos para su posterior eliminación por vía metabólica y también de una energía de RadioFrecuencia mediante la cual se consigue la aceleración del metabolismo de las células grasas, lo que provoca una notable disminución de su tamaño. También es eficaz el tratamiento de mesoterapia mediante la administración vía intradérmica de principios activos lipolíticos, y la Carboxiterapia, para mejorar la microcirculación y por lo tanto la combustión de grasas.

En cuanto a la flacidez nuestras mejores herramientas son las diferentes plataformas de Radiofrecuencia de las que disponemos, que consisten en corrientes electromagnéticas diseñadas para la estimulación de los fibroblastos y la producción de colágeno.

Para la celulitis, que es el caballo de batalla en Medicina Estética y del 99% de las mujeres, la mejor opción es combinar diferentes tratamientos en función del tipo de celulitis que presente la paciente (blanda, dura o edematosa); porque en esta patología normalmente no solo hay un aumento del tamaño de los adipocitos, sino que tenemos un componente vascular y linfático comprometido. Podemos combinar, igual que en el caso de la grasa localizada, la Carboxiterapia con productos inyectables de última generación, tipo Alidya. Y como tratamiento específico y bastante exclusivo tenemos el EMTONE, un dispositivo que combina al mismo tiempo una Radiofrecuencia focalizada con Ondas de choque radiales, lo cual permite mejorar y tratar no solo la celulitis, sino también los diferentes inestetismos asociados (piel de naranja, acumulación de toxinas, edema, etc.).

Para la retención de líquidos nos siguen encantando las técnicas manuales como la maderoterapia y el drenaje linfático manual. En cuanto a aparatología, hemos de mencionar nuestra presoterapia: Ballancer Pro, la mejor del mercado actualmente.

La medicina estética está en constante evolución. ¿Qué tratamiento estrella destacaría en cuanto a innovación y eficacia?

Sin duda, destacaría nuestra última incorporación: EmsculptNEO, de BTL Aesthetics. Es la única aparatología del mercado que combina simultáneamente la acción de ondas HiFEM y Radiofrecuencia sincronizada. Solo hay 7 en España y, aunque hay miles de imitaciones, ninguna de estas combina la acción de estas dos formas de energía, que son la clave de su efectividad.

Se trata de un procedimiento aprobado por la FDA que consigue realizar 20.000 contracciones musculares en 30 minutos; es decir: unas 20.000 sentadillas si lo ponemos en glúteos y 20.000 abdominales si lo ubicamos en el vientre.

Las imitaciones se aprovechan de este increíble efecto probado y lo emplean como su propio eslogan publicitario. Es necesario advertir que solo BTL Aesthetics tiene la patente para el empleo de ondas HiFEM, por lo que ninguna imitación puede garantizar los mismos resultados que EmsculptNEO.

