Postales teñidas de marrón y un mal día para lavar el coche

La capital gallega amaneció ayer, un día más, bajo un manto marrón provocado por la nube de polvo subsahariano. El cielo pasó de sus colores habituales a un marrón-amarrillento, y las calles se tiñeron del mismo tono. Coches cubiertos de arena y picor en los ojos por la calidad del aire marcaron la diferencia con respecto a una situación normal. Esto se debe al efecto de los fuertes vientos de la borrasca Celia.

Parecía que llovía barro, sin embargo eran solo partículas en suspensión procedentes del Sáhara. El de ayer no era, desde luego, un buen día para lavar el coche o caminar sin mascarilla en exteriores. José Ángel Docobo, catedrático de Astronomía de la USC, explicó a EL CORREO GALLEGO que “lo peor pasó el martes”. La nube de polvo, según el experto, debería desaparecer hoy; y de esta manera se recuperará también una calidad del aire óptima.

Por otro lado, Meteogalicia señala, en base al índice de calidad del aire, que continuará en el estándar rojo, es decir, en situación “mala”; aunque en la ciudad de Santiago no se prevé llegar a “muy mala” como en Vigo o Lugo.

Pese a ello, Galicia quedará hoy en una situación intermedia entre la borrasca del sur y el anticiclón de Azores. Esto provocará un gradiente de presión acusado, con las isobaras muy juntas; lo que conllevará un aumentó de la intensidad del aire. También habrá un corredor de vientos del norte que soplarán con fuerza en todo el territorio gallego.

Cambios. El escenario cambiará y los cielos estarán nublados con chubascos en el extremo norte. Las temperaturas tendrán un descenso acusado debido a que las altas presiones arrastrarán una masa de aire más gélido de latitudes más altas.

La diferencia de las máximas con respecto a ayer pueden ser de ocho grados menos. Por otra parte, la sensación térmica puede parecer menor de lo que marque el termómetro por el intenso viento del norte. Todo parece indicar que las altas presiones regresarán con fuerza.

Por otro lado, cabe destacar que calima puede ser perjudicial para la salud, ya que convierte la atmósfera en una especie de tapa que no deja salir la contaminación existente. Por eso, este polvo del desierto favorece que se resequen las vías respiratorias y agrava los problemas de asma, alergias o EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

Las consecuencias más habituales son la irritación de las mucosas de boca, nariz y ojos. También tos, molestias de pecho o palpitaciones.

Para intentar evitar estos efectos, algunas de las recomendaciones médicas son: el uso de mascarillas (la FFP2 es la más adecuada), cerrar las puertas y ventanas, beber abundante agua. Asimismo, usar la protección adecuada en trabajos realizados en el exterior y aumentar las precauciones en la carretera hasta que pase la borrasca Celia. Cabe destacar que la OMS advierte que estas calimas, al traer polvo y partículas de otro continente, pueden favorecer “la aparición de alergias y crisis asmáticas”, ya que el aire puede contener partículas de mercurio, pesticidas u otros virus o bacterias que transporte el aire.

Niveles extremos de contaminación. España se convirtió este martes en el “país más contaminado del mundo” por la invasión de aire sahariano cargado de polvo en suspensión. La experta de Meteored Yurima Calderón toma como referencia el índice mundial de calidad del aire, en el que España se encuentra en el primer lugar.

Este informe se trata de un proyecto sin ánimo de lucro que proporciona información sobre la calidad del aire para más de 130 países, cubriendo más de 30.000 estaciones en 2.000 ciudades.

A nivel nacional, ciudades como Ávila, Salamanca, Segovia o Madrid alcanzaron concentraciones de partículas inferiores a los 10 micrómetros y cercanas a los 1.000 microgramos por metro cúbico.

Según Calderón, estas cifras toman relevancia al compararlas con el promedio diario que la Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende como “saludable”, que es de 45 microgramos por metro cúbico. Asimismo, ha avisado de que se trata de datos superiores a los que se observan en China o India.

Postales. El fenómeno meteorológico nos ha dejado postales de un marzo teñido de naranja; y no, no es un filtro de Instagram. Madrid no recomendaba hacer deporte al aire libre o, en caso de no ser posible, practicarlo con mascarilla.

Aunque la estampa sea atípica e incluso en algunos momentos bonita, no se puede olvidar que el polvo llegado desde África puede contener trazas de sustancias químicas contaminantes, incluyendo isótopos radiactivos, debido a la industrialización del Magreb. Cada vez que la Aemet avisa de una intrusión de polvo sahariano, la población de la Península y las islas inhala un aire más nocivo de lo que se puede aparentar; y no somos conscientes.

No son cantidades preocupantes; sin embargo, han podido ser medidas por lo científicos en dos estudios diferentes: uno del CSIC centrado en Canarias y otro francés que ha determinado la presencia de un isótopo radiactivo en las lluvias de barro en toda España.