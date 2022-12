Precintan Cacao, el nuevo local de As Orfas, por carecer de licencia

Tres semanas después de abrir, Cacao, el nuevo local de hostelería de la rúa de As Orfas, amanecía ayer cerrado y con un cartel en la puerta señalando que estaba precintado por el Concello de Santiago. Consultado por EL CORREO GALLEGO, Raxoi informó que esta decisión se ha debido a que el establecimiento carece de ciertos trámites, obligando a los responsables a parar su actividad con carácter inmediato mientras no se subsanen.

En este sentido, desde el Gobierno municipal apuntan que, desde agosto, los dueños cuentan con ciertos requerimientos que no han sido presentados o, al menos, no consta oficialmente que los cambios pedidos hayan sido adoptados, de ahí que carezcan de la licencia necesaria para trabajar. Por ello, dada la situación, se abrió un expediente de disciplina urbanística, con el consiguiente cese momentáneo de la actividad. En un comunicado, el Ayuntamiento señala que el local cuenta ya con dos denuncias por parte de los vecinos.

Por su parte, uno de los responsables del establecimiento, Miguel Álvarez, en conversación con este periódico, ha destacado que el problema reside en alegaciones menores, las cuales ya han sido recurridas por parte de la propiedad para que se pueda resolver con rapidez. En esta línea, señala el inversor, los problemas no residen en temas de gravedad, como pudiesen ser asuntos derivados de incumplir la normativa de ruidos, de insonorización o humos, sino tan sólo cuestiones formales. Así, Miguel Álvarez considera que la predisposición del Concello es positiva para que todo quede resuelto a la mayor brevedad posible, afectando lo mínimo a la actividad de este nuevo establecimiento.

En todo caso, mientras tanto, el local permanece cerrado, a pesar de la gran reforma que tuvieron que llevar a cabo durante el último año y medio, hasta que por fin vio la luz el nuevo proyecto.

PROBLEMAS CON LAS LICENCIAS. La noticia pone sobre la mesa el debate sobre las licencias urbanísticas en Santiago, un trámite administrativo que, como se ha destacado en otras ocasiones, resulta muy tedioso para los inversores, dada la lentitud administrativa para sacarlas adelante.

“O peche por parte do concello dun local aberto ao público hai case un mes e no que acaban de investir un millón de euros, dando ademais traballo a máis de 30 familias, demostra a situación de descontro que hai. É unha nova mostra da situación de colapso, non só da administración municipal, senón de toda Compostela. Hai que coñecer o fondo xurídico, pero, dende logo, as formas non semellan as correctas”, sentenció Borja Verea, del PP de Santiago.

“Os problemas coas licencias non é un tema novo. Todas aquelas persoas que emprenden xa nolo din dende o Tambre ou o Foro Cívico. Se queremos dinamizar a cidade temos que ser áxiles”, critica Compostela Aberta.

En esta misma línea también se expresó la portavoz del BNG, Goretti Sanmartín, quien se mostró preocupada por la “lentitud co que se fan todos os trámites en Santiago”, apuntando la necesidad de que “ten que haber persoas orientadas a traballar para aqueles empresarios que queiran abrir negocios e ter una maior axilidade”.

Por su parte, el concejal Sindo Guinarte explicó que el Cacao está llamado a ser “un espazo emblemático” del casco histórico, pero que para ello precisa cumplir con la normativa, al igual que todos. “Na medida que non se fixo correctamente, o Concello ten que aplicar as normas”, sentenció.

Teniendo claro el problema, los inversores esperan que los trámites administrativos no se demoren en el tiempo, puesto que consideran que se trata de algo muy sencillo de aprobar. Con todo, para que puedan abrir, precisan un expediente favorable por parte de los técnicos locales, que convaliden todas las especificaciones necesarias para que el negocio recupere su actividad.