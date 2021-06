Premio ‘Mil Primaveras’ ao servizo de Normalización

Santiago. O concelleiro de Políticas Lingüísticas, Rubén Prol, presentou onte a memoria do departamento de Lingua Galega do ano 2020. Un ano condicionado pola pandemia da covid-19 e as medidas sanitarias adoptadas.

Tamén destacou o cambio de localización do departamento, que, igual que o Espazo Apego, se trasladou á rúa da República do Salvador, 12. O ano pasado desenvolvéronse 14 programas, dos que dous, Enreguéifate e Galegoempresas, acaban de ser distinguidos pola Coordinadora de Traballadoras/es de Normalización Lingüística cos premios Mil Primaveras.

Por outra parte, ata o 16 de xuño está aberta a inscrición no programa English Summer School, de conciliación e aprendizaxe, enmarcada en Educa-Concilia, que se desenvolverá entre o 28 de xuño e o 30 de xullo de 2021, con 75 prazas de conciliación, que se suman ás que quedan vacantes nos Centros Socioculturais do Rural e que están sen solicita: catro no CSC de Figueiras, dúas no de Lavacolla, e tres en Villestro. ecg