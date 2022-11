Preocupación de nuevo en las ANPAS por la falta de noticias sobre el programa de conciliación de Navidad

educación. La Federación de ANPAS de Compostela se muestra de nuevo preocupada por la ausencia de noticias sobre el programa de conciliación municipal para el periodo navideño. Tras los problemas que hubo en el verano, los padres y madres temen volver a sufrir la misma situación, sin saber hasta el último momento si sus hijos tienen plaza en las actividades municipales o si, por el contrario, quedan fuera.

“Lamentamos unha vez máis que, a un mes das vacacións, as familias compostelás descoñezan cal será o plan de conciliación nos centros escolares: en cales, en que condicións e se as prazas chegarán para todas as que o precisen ou se será unha lotería, porque, a estas alturas, nada concreto sabemos deste programa”, critican.

El ente de progenitores, tal y como ya apuntaron antes del verano, acusan a la concejalía de educación de actuar con espontaneidad, sin una planificación previa, lo que provoca inconvenientes a las familias. Así, por ejemplo, hubo quejas porque dos niños de una misma casa estaban en centros diferentes.

“Non nos fartaremos de demandar un plan de conciliación estable para os períodos non lectivos no Concello de Santiago, como existe en moitos outros concellos galegos. Un plan coñecido de antemán, á altura da demanda da cidadanía en canto a localización, horario, contido, servizos, número de prazas e condicións económicas”, subraya la directiva de la asociación.

Esta actitud les obliga, denuncian, a optar, en muchas ocasiones, por las ofertas privadas para gestionar los periodos no lectivos, puesto que no se pueden arriesgar a esperar hasta el último momento y luego quedarse sin hueco, porque “a administración municipal non sabe, non quere ou non é quen de elaborar un programa completo, diversificado e claramente publicado a principio de cada curso, que introduza na vida ordinaria das familias o elemento de seguranza e estabilidade que levamos anos reclamando”, concluyen. ecg