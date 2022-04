Preocupación en la hostelería por la salud económica de los turistas

La Semana Santa es sinónimo de potenciación del turismo en Santiago. Las fechas festivas marcan el inicio de una temporada alta que, este año, estará muy influenciada por la tesitura económica actual. A pesar de la esperanza que había una vez se va dejando atrás la pandemia, las consecuencias del estallido de la guerra han caído como un jarro de agua fría sobre un sector muy debilitado. Así, por el momento siguen sin apreciar la influencia del Xacobeo 22.

“Confiamos en que o turismo empece a mellorar, pero sen saír oficialmente da pandemia, a guerra tampouco axuda. Esta situación afecta moito ao turismo nacional, que foi o que nos salvou o verán pasado, porque se resentirá”, apunta Carlos Regueiro, directivo de la Asociación Hostelería Compostela.

Esta misma línea la comparte el otro ente hostelero de la ciudad, Hostalaría.Gal. “Ese triunfalismo que ven dado pola Semana Santa hai que mirar como vai funcionando. Os turistas están sen diñeiro e hai unha perda de poder adquisitivo terrible, o que pasa moita factura á hora de gastar”, destaca su presidente Lois Lopes.

En este sentido, la tasa de ocupación para los principales días de la semana ronda el 92 %, unas buenas cifras que contrastan con el escaso cincuenta por ciento de estas primeras jornadas. “Os desprazamentos en coche, polo encarecemento do combustible, redúcense. E a nivel estranxeiro, repunta un pouco a presenza de alemáns ou ingleses, pero perdemos toda Europa Oriental e os estadounidenses tamén están baixando bastante. Sen dúbida, non hai o movemento de hai anos, o que xera unha incerteza”, detalla el representante de Hostelería Compostela, quien regenta también un hotel de la capital gallega.

Asimismo, también existe un cierto temor a posibles cancelaciones de última hora por las condiciones meteorológicas, aunque se confía en que sean mínimas, ya que la gente que viene a Santiago “xa sabe o que hai”.

INICIO LENTO. La segunda mitad del Año Santo, la que se esperaba que ayudase a revertir las terribles consecuencias de la pandemia, no está actuando como tal, fruto de los problemas citados. La salud económica está resentida y eso se ha percibido en un primer trimestre de poca actividad.

“Contábamos con que este 2022 fose o Xacobeo de verdade, recuperando o que non foi o anterior, pero polo momento non foi así. Era algo que se debería notar xa dende principio de ano, pero vese que non. Veremos que pasa a partir de agora”, confiesa Carlos Regueiro, quien apunta a que las previsiones de cara al verano deberían ser buenas.

En todo caso, mientras no se percibe ese incremento esperado, los hosteleros necesitan ingresos para ir cubriendo la devolución de los préstamos ICO, así como para cubrir los elevados gastos, cada vez mayores, en materias primas y energía. Esta merca en los beneficios afecta no sólo a los propietarios, sino también a los empleados, ya que los salarios se ven resentidos.

De este modo, como sucede en otros ámbitos, muchos rechazan trabajar en hostelería por el elevado volumen de trabajo y el reducido salario (un poco por encima del salario mínimo), orientándose a otras ramas.