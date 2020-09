Preocupación en las anpas por cómo será la teledocencia

A unos días de que el miércoles 23 comience, con una semana de retraso, el curso en secundaria, bachillerato y FP, las incógnitas son cada vez menos. Ya se sabe que casi la mitad de los centros públicos compostelanos optan por las clases presenciales, al tener profesorado y espacio suficiente. Son los IES de Sar, Lamas de Abade, Xelmírez I y II, y Rosalía de Castro. En el caso del Antón Fraguas, Pontepedriña y Eduardo Pondal, siguiendo la normativa de Educación, habrá clases semipresenciales en alguno, o los dos, niveles de bachillerato.

Ante esta situación, lo que queda por ver es cómo se ejecutará esa semipresencialidad. Y ese es el punto que preocupa más a las anpas. Desde la Confederación de anpas de Galicia, Fernando Lacaci recalca que no es tan sencillo organizar la educación a distancia: “Se facer unha clase non presencial fose tan fácil poderiamos despedir ao profesorado e facer tutoriais. Non temos dúbida de como será a educación a distancia atendendo ao que pasou no último trimestre: un auténtico desastre. O profesorado non ten formación para iso. Dixitalizar o analóxico non é un avance”.

De momento, se sigue a la espera de que el DOG ofrezca más detalles a los institutos. Lacaci culpa a la Consellería “dunha discriminación permanente duns centros sobre outros, especialmente cando di que o centro ten autonomía, porque todo cambia en función dos medios, a ratio, o edificio, a conectividade...”. En este sentido, añade que aquellos alumnos que tengan un curso semipresencial van a verse perjudicados en un momento académico delicado, con la selectividad en el horizonte. “É unha catástrofe enfocada ademais no alumnado que precisa máis atención académica”, concluye el representante de las anpas de Galicia.

El único instituto que ha tenido que recurrir a la semipresencialidad en los dos cursos de bachillerato es el de Pontepedriña. La presidenta del anpa de este centro, Cruz Fernández, considera que faltan información y medios. Además, reitera el apoyo al instituto, que no ha elegido voluntariamente esa situación, tal y como contaba ayer a este periódico su director.

“Agora hai que facer as enquisas aos alumnos para ver de que medios dispoñen nas casas”, añade Cruz Fernández. Pese a todo, saca a la situación un lado positivo: “Tamén penso que é unha experiencia nova que teñen que aprender. Todos queriamos que non houbese covid”.