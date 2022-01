Presentado el cartel para la Semana Santa, obra del artista José Méndez

Santiago. La Junta de Cofradías de la Semana Santa de Compostela ha presentado la mañana de ayer, junto a las autoridades eclesiásticas y civiles, su cartel para este año 2022. El arzobispo monseñor Julián Barrio; el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; el delegado territorial de la Xunta, Gonzalo Trenor; el concejal de Turismo, Gumersindo Guinarte y el portavoz del grupo municipal popular, Alejandro Sánchez- Brunete, entre otras autoridades, han querido estar presentes para apoyar esta fiesta de interés turístico que supone un total de 17 procesiones durante 10 días continuados en la ciudad. Además, tampoco quisieron faltar a la cita la directora del Instituto Europeo “Campus Stellae”, Nuria Pereira y el presidente de “Compostela Monumental”, José Manuel Bello; entidades que colaboran desde hace 3 años con la Junta de Cofradías.

Aunque el pasado año 2021 la Junta de Cofradías ya había elaborado un cartel conjunto, que representase a todas las cofradías de la ciudad por ser Año Santo, como no podía ser de otra forma, este 2022 han querido volver a recoger ese cometido; eso sí, con un cartel que, tal y como afirmaba el presidente de la Semana Santa compostelana “es un cartel único y novedoso, puesto que por primera vez en la historia ha sido pintado a mano. Hasta ahora fueron fotografías, pero este Año Santo bienal tan especial para toda la ciudad, quisimos realizar no un cartel, sino un cuadro que pueda quedar expuesto plasmando así este Xacobeo histórico y extraordinario por la situación sanitaria que estamos viviendo”.

El cuadro, pintado a mano por el artista compostelano José Méndez, no fue más que un encargo de una idea que nació de la propia Junta de Cofradías. “En el mes de abril del pasado año 2021 ya nos pusimos a pensar qué haríamos para este 2022. Teníamos claro que debíamos invitar a peregrinar a Santiago en nuestro cartel”. El diseño inicial nace del presidente y secretario de la Junta; José Ramón Muñiz y Adrián Villa; que para Muñiz “ha quedado perfectamente plasmado en esta obra de Méndez”. A su vez, José Ramón Muñiz, también ha querido destacar que “el cartel de la Semana Santa de Santiago traspasa fronteras, ya que desde el pasado año 2020 hemos comenzado a recibir cientos de peticiones de diferentes países de un ejemplar del cartel y, como no podía ser de otra forma, los enviamos por correo postal para promocionar nuestra ciudad y Galicia”. En plena ola de la variante “Omicron”, Muñiz, preguntado sobre si habrá o no Semana Santa, afirmó que este año hay más esperanza que el pasado año 2021, cuando ya se había cancelado en el mes de enero. “Dejando a un margen la ola actual, estamos convencidos de que, de aquí a abril, podremos recuperar casi la plena normalidad y actividad, tal y como venía pasando en los meses previos a Navidad. Todas las cofradías están trabajando ya en los preparativos de cara a la Semana Santa y, después de 2 años sin salir a la calle, esperamos que este podamos recuperar los desfiles procesionales”, afirmó.

Por último, la Junta de Cofradías indicó que ya está ultimando su programación; no solo de la propia Semana Santa, sino todos los eventos, actos y celebraciones que llevarán a cabo en los meses previos las diferentes cofradías. Una programación que, en el mes de febrero, junto al nombre de su pregonero o pregonera; será presentada a los medios y, posteriormente, estará disponible digitalmente en sus redes sociales y página web. v.álvarez