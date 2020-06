Prima 20 triunfa a pesar de la amenaza de lluvia

Aunque la lluvia obligó a cancelar varias de las actuaciones previstas y obligó a otras a celebrarse bajo cubierta, el festival Prima 20 puesto en marcha para reactivar la actividad en la ciudad y animar a la población, sigue avanzando. Tal y como explicaba el alcalde el viernes, el objetivo fundamental de este programa era el comercio, para que los establecimientos sacaran sus productos a la calle, para también impulsar al sector de hostelería, que se ve beneficiado por una mayor presencia de clientes en la calle.

Para las celebraciones esta semanan se adelantó también la peatonalización de calles, de forma que buena parte del Ensanche estuvo libre de coches y a disposición de los paseantes, que ayer sábado se encontraron con el problema de la lluvia, que sin llegar a calar, sí que incomodó de forma intermitente a lo largo de la jornada que por las temperaturas animaba a salir.

De esta forma, a través de twitter, el Ayuntamiento fue informando de la cancelación de actuaciones previstas, al igual que sucediera durante la tarde del viernes, lo que supuso quedarse sin circo, narración oral, teatro o música, salvo en Área Central, donde el espacio cubierto permitió la actuación de los pasarrúas con Catropés, para animar a los compradores que se desplazaban por el área comercial.

Las actuaciones previstas eran todas de carácter gratuito, pero con aforo limitado. Para ello, se estableció una reserva previa con el objetivo de que no se produjeran aglomeraciones, lo que ayer no fue necesario, por las suspensiones.

Pero la climatología adversa no impidió que se continuaran celebrando los talleres de orfebrería, repujado de plata y talla de azabache que tuvieron lugar en la plaza de Cervantes durante todo el día, y que además de la admiración de las asistentes también contaron con la de los propios concejales de la Corporación compostelana, tanto del gobierno como de la oposición, y así lo reflejaron en sus mensajes en las redes sociales.

Pero si la programación se vio afectada por el tiempo, no así la actividad comercial, que continuó desarrollándose con normalidad, aunque muchos establecimientos esta vez no pudieron sacar sus productos a la calle como ocurrió en los días anteriores, en los que si hubo una especial animación.

A la espera de que la lluvia desaparezca, cosa que no parece muy probable, el calendario de Prima 20 par hoy incluye otras tres propuestas de actividades festivas, que arrancan a partir de las seis de la tarde en la Alameda, donde Paontoches Baj unirá narración y música en su espectáculo Rodarirrodar, y una hora después, a partir de las siete de la tarde, le corresponderá el turno al parque de Galeras, que será el escenario que acogerá la última representación teatral de Antón Coucheiro, Cigânì Zen%. Por último, el cirre musical de la jornada tendrá lugar en la plaza da Quintana, a partir de las ocho de la tarde, donde Davide Salvado presentará su nuevo espectáculo, titulado Amarelo.

Prima 20 culminará parcialmente hoy, pero volverá a las calles, concretamente a las del barrio de San Pedro, el próximo día 4 de julio, concidiendo con las fiestas de esta zona. Precisamente, el Ayuntamiento cambió el nombre originalmente previsto de Festa da Primavera por el actual, para que no hubiera confusiones entre ambas, y evitar así problemas de celos.

continuación. De esta forma, el próximo sábado tendrá lugar la última entrega de este programa, con la actuación de Charo Pita, con su Menú de contos, que tendrá lugar a las doece del mediodía. Por la tarde, a partir de las seis, y en el campo da Angustia, tendrá lugar la actuación de As Armadanzas, con el taller As Armadanzas na punta do pe. Por último, a partir de las siete de la tarde, será el turno de Muiñeiros do Sarela, que animarán San Pedro y Concheiros, con un pasarrúas.

Prima 20 fue una de las primeras iniciativas proyectadas por el Ayuntamiento cuando se decretó el estado de alarma, que impuso el cierre de todos los establecimientos comerciales salvo los de productos de alimentación, y de todos los negocios de hostelería. De esta forma, la idea era poner en marcha un programa de animación de calle con la colaboración de los propios comerciantes, para que estos pudieran sacar sus productos al exterior, decoraran sus establecimientos con motivos festivos y aquellos que quisieran presentaran sus ofertas para dar salida a los productos después de casi tres meses de parón, en los que además se suspendieron varias fiestas que suponían una ventaja añadida para comercio y hostelería.