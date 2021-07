Primer paso para ‘acelerar’ el plan Peleteiro: “É clave dinamizar a zona”

El pleno municipal aprobó ayer el Documento de Avaliación Ambiental (DAE) y el Borrador de la Modificación puntual del Plan Xeral de ordenación municipal (PXOM), en el ámbito del PERI-12. Antiguo Colegio Manuel Peleteiro; con los votos a favor de Grupo Socialista, Compostela Aberta y BNG, y el voto en contra del PP. “Hoxe o Peleteiro é unha ferida aberta no Ensanche que cómpre pechar, e un espazo de oportunidade que ofrece enormes posiblidades”, indicó el alcalde de Santiago, quien describió como “un paso moi importante” la aprobación del documento.

“Espero que poidamos aproximar posicións facendo concesións, todos, nun futuro próximo. Temos que pechar esa ferida e por en valor ese espazo ao servizo da veciñanza”, señaló durante el pleno Xosé Sánchez Bugallo.

Igualmente, la concejala de Urbanismo indicó que “no momento en que se aprobaron os instrumentos de planeamento para a parcela nos anos 2003 e 2005, a Administración municipal estimou conveniente, para revitalizar o Ensanche, a implantación nesta zona dun centro de actividades múltiples, de uso predominantemente terciario e comercial, que favorecese a dinamización social e económica da zona”.

“Cómpre considerar”, subrayó Mercedes Rosón, “a necesidade de favorecer o pequeno comercio local no centro urbano”, por lo que “parece aconsellable”, añadió, “substituír a idea dun gran centro comercial pola doutros formatos máis respectuosos coa estrutura comercial tradicional dos centros urbanos, na que o pequeno comercio poida convivir con outros contedores que actúen a modo de locomotora ou dinamizador da actividade comercial da zona”.

Durante su intervención, la responsable del área de Urbanismo destacó que el objetivo es “crear un espazo urbano de calidade que potencie a comunicación transversal entre as rúas de República Arxentina e San Pedro de Mezonzo, e que sirva ademais, de espazo dinamizador para os veciños e veciñas e para o comercio pequeno, favorecendo unha nova experiencia de compra”. Asimismo, añadió que se reservará “unha determinada proporción da total edificabilidade residencial con destino a vivenda de protección pública” y que se pondrá en marcha “un equipamento social pensado para un Ensanche cunha poboación especialmente envellecida”.

Posteriormente, Rosón explicó que “o DAE debe definir os obxectivos do plan e propoñer varias alternativas, que sexan técnica e ambientalmente viables, ponderando os seus efectos ambientais e urbanísticos”, y que a partir de ahora se evaluarán las ventajas e inconvenientes de cada una de las alternativas que se manejan para desarrollar el plan Peleteiro.

Una de las opciones que se baraja contempla dos entradas a la plaza, la principal por República Arxentina y otra de 13 metros por San Pedro de Mezonzo, mientras que en otra de las propuestas se apuesta por una única entrada a la plaza por República Arxentina. Además, otra alternativa sería un proyecto “con apertura á rua Republica Arxentina cun edificio telón e outro que pecha a medianeria do edificio numero 26 da Rúa República Arxentina”, explicó la concejala de Urbanismo, quien indicó que el objetivo es “acadar o mellor emprazamento e configuración do espazo público resultante, favorecendo a súa relación co viario público circundante”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal popular señaló que la operación Peleteiro “constitúe unha recalificación opaca e susceptible de xerar unha plusvalía en beneficio exclusivo dun fondo bancario de inversión”. Alejandro Sánchez-Brunete lamentó que “a esquerda inmobiliaria da Corporación non queira debater sobre a posible plusvalía e sobre as diversas posibilidades de usos privados e públicos, e que ante unha recalificación urbanística de semellante envergadura se limite o debate á mera orientación dunha praza”.

El PP de Santiago considera que habría que dotar a la parcela de “máis equipamentos públicos e dunha maior forza atractiva para o desenvolvemento socioeconómico do Ensanche”.