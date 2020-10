Prisión provisional para los atacantes de la taxista de Santiago

A principios de semana el sector del taxi, castigado por las bajas carreras que realizan desde el mes de marzo, se despertó con la noticia de que una de sus compañeras había sido agredida por un hombre y una mujer que fingieron ser clientes que se dirigían a A Estrada. Los presuntos atacantes, detenidos poco después del suceso, han sido enviados a prisión provisional por el juzgado de instrucción número 3 de Santiago. La detención se produjo esta semana por un delito de robo con violencia y otro de hurto de uso de vehículo a motor al intentar atracar a la taxista que acabó escapando tirándose del coche el marcha.

Según el relato realizado posteriormente por Sonia, la taxista agredida, todo comenzó en la parada de taxis situada a las puertas del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. “Me pidieron que les llevara a la carretera de A Estrada”; y ella puso el taxímetro en marcha y rumbo hacia la zona indicada. A la altura de A Ramallosa, apunta, le señalaron que girara hacia una pista. Así, le fueron dando instrucciones hasta que llegaron a una zona apartada.

“Era de noche, no veía nada y la verdad es que tampoco sabía dónde estaba”. De repente, el hombre sacó una navaja, agarró a Sonia desde el asiento de atrás y le puso el arma sobre el cuello. Ella le entregó el dinero: “No era mucha cantidad porque, como en los últimos días hubo otros atracos, llevaba el cambio y poco más”, señala.

“Después de entregarle todo me dijo que siguiera. Quería regresar a Santiago, pero ni él ni yo sabíamos donde estábamos. Así que seguí por las pistas y de pronto llegamos a una carretera general en la zona de Lestedo”, comenta, antes de apuntar que “me incorporé y vi que detrás venía un camión. Entonces, no lo dudé: aminoré la velocidad, abrí la puerta y salté del coche en marcha. Me eché a correr hasta un bar que había cerca, pero estaba cerrado. Y empecé a hacer señas con los brazos a los conductores, hasta que paró un chico, que me auxilió y me llevó a otra cafetería cercana. Él llamó a la Guardia Civil porque yo estaba tan nerviosa que no era capaz ni de desbloquear el patrón del móvil”, relata la taxista, que finalmente solo sufrió heridas leves en el cuello.