Programa a lo grande de la Filharmonía para un aniversario histórico

La Real Filharmonía de Galicia presentó ayer el que, bajo el lema Emocións naturais, será su programa para este curso 2020-2021, en el que además celebra su 25 aniversario. Sin embargo, parece que la situación sanitaria hará que festejarlo sea una tarea casi imposible. Lo que no podrá impedir la pandemia es que la agrupación siga luchando por defender su música ante los cientos de seguidores que acumula tanto dentro como fuera de la ciudad del Apóstol. Es por ello que, durante los próximos nueve meses, la RFG espera ofrecer 24 conciertos que, además, se retransmitirán en directo vía streaming para los abonados de la temporada pasada. Una forma de premiar a sus seguidores más fieles que el pasado curso no pudieron disfrutar de todos los conciertos previstos. En este sentido, y atendiendo a las medidas sanitarias impuestas a raíz de la crisis del covid, la formación tendrá que limitar el número de localidades disponibles en sus conciertos, por lo que este año no habrá abonos.

Al acto de presentación, que tuvo lugar en el Auditorio de Galicia, asistió la concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón; la gerente del Consorcio de Santiago, Belén Hernández; la directora técnica de la Filharmonía, Sabela García Fonte; y el director-gerente del Auditorio, Xaquín López. Quien también estuvo presente, aunque a través de una grabación de vídeo, fue Paul Daniel, el director británico de la agrupación que, chapurreando algunas palabras en gallego, aseguró que este año la Filharmonía tiene como objetivo reivindicar “o poder da natureza, da vida e do amor a través da música como referentes da nosa esencia como seres humanos, e tamén como fonte de esperanza e inspiración no futuro”.

Por su parte, la concelleira de Acción Cultural aprovechó su intervención para señalar el importante rol que desempeña la cultura en la vida de los compostelanos y destacó el “repertorio emocionante e diverso, dirixido a un público plural” que presenta este año la formación. Además, animó a toda la ciudadanía a sumarse a las celebraciones por las bodas de plata de la agrupación, que además coincide con la conmemoración del 250º aniversario de Beethoven.

Sin embargo, al menos en el primer concierto, la orquesta optará por un compositor local como Eduardo Soutullo, para estrenar la temporada. Así, con Paul Daniel al frente, la Real Filharmonía interpretará Alén, obra ganadora del Premio de Composición AEOS-Fundación BBVA 2019. Para ello habrá que esperar hasta el día 8 de octubre.

Por su parte, la primera vez que la Filarmonía vuelva a tocar será el 23 de este mes, para cuando está programada su participación en las Xornadas de Música Contemporánea, bajo la batuta del director asociado, Maximino Zumalave. Se trata de un recital integrado en el programa de conciertos para asociaciones vecinales, proyectos didácticos y familiares, con los que la formación busca acercarse a todo tipo de públicos, mostrando su música a todos aquellos que nunca se habían planteado asistir a uno de sus espectáculos en el Auditorio.

La programación completa y toda la información sobre los conciertos fuera de Santiago, las entradas y las colaboraciones que tendrán lugar esta temporada pueden encontrarse en la web de la RFG www.rfgalicia.org.