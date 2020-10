Protesta ante el Antón Fraguas para solicitar clases presenciales

La Anpa del Instituto Antón Fraguas no considera suficientes las explicaciones ofrecidas este sábado por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y continúa adelante con sus protestas para que los estudiantes del centro tengan todas sus clases en el instituto.

Así, a través de un comunicado, los afectados indicaron que “las familias y los alumnos de 1º de Bachillerato del IES Antón Fraguas de Compostela rechazamos la semipresencialidad que la Consellaría de Educación impuso, por no querer suministrar al centro al personal necesario para que todo el alumnado hubiera tenido clases allí mismo. Porque espacios había, y voluntad del centro de ajustar los horarios y los grupos también”, insistieron.

Los padres de los estudiantes de 1º de Bachillerato culpan de la situación a la Xunta. “Lo que no había, lo que aún no hay, pero habrá, es la disposición por parte de la Consellería de traer los seis docentes que son necesarios para que nuestras hijos no estén en casa día sí y día no, sin atención, sin formación, sin cuidado”, comentan, al tiempo que reseñan que estas decisiones afectarán al futuro de los niños y “sus posibilidades de mañana, frente a miles de otros jóvenes gallegos que tendrán todo esto con normalidad”, señalan.

En el comunicado, la parte afectada no se muestra conforme con la solución aportada por la Consellería de Educación, a raíz de las movilizaciones de las familias, que pasa por la instalación de mamparas, clases televisadas y revisiones de horarios. “Lo que nosotros queremos es tan sencillo como obvio: queremos que nuestras hijos estén en clases como todas las jóvenes gallegos, todos los días, todas las horas que les hacen falta, con profesorado que los atienda y guíe. Y no vamos a parar hasta conseguirlo, nos movilizaremos donde haga falta, contra quien haga falta, con toda la fuerza que podamos tener en la defensa de los intereses de nuestras hijos; y esa fuerza es mucha”, señalan.

De hecho, informan que a partir de ahora realizarán las movilizaciones en la calle e invitan a todo el que quiera a unirse. Su primera protesta será mañana, delante del centro educativo, a las 12.20 horas, coincidiendo con el recreo de los estudiantes.

Román Rodríguez destacó el sábado que la Xunta trabaja para “reducir al máximo” la semipresencialidad en los centros gallegos, una modalidad que solo contempla para la enseñanza “no obligatoria”. Asimismo, señaló que se trabaja día a día para hacer frente a las diferentes demandas de los centros educativos.