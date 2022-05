Pruebas desde hoy en Concheiros de los contenedores subterráneos

Aunque no tengan el finiquito oficial, las obras de Concheiros están prácticamente concluidas. Los obreros que quedan en la calle se afanan solo con sutiles detalles estéticos, pero poco más. Con todo, falta una pieza importante del entramado, la que permitirá desterrar de la rúa los antiestéticos y olorosos contenedores actuales, que ya tuvieron épocas mejores.

Será a partir de hoy cuando una empresa llegada de fuera de Santiago se encargue de realizar las primeras pruebas de los contenedores subterráneos, para confirmar que todo funciona como debería y colocar la parte visible en la superficie.

También se está tramitando en el Ayuntamiento la recepción parcial de los trabajos, solicitada ya por la empresa, lo que permitirá abrir al tráfico. Dos carriles, uno en cada sentido de circulación, como ha decidido el grupo de gobierno. De hecho, hace bastantes jornadas que está concluido el trabajo que permitiría abrir a la circulación la Costa do Vedor, pero no se ha tomado esta decisión, y los residentes de Concheiros siguen accediendo a la calle por la rúa do Home Santo, a no ser que cuenten con autorización para hacerlo por San Pedro.

Esta semana también se retomó la instalación de los bancos, que por supuesto, como todo lo demás, generó disparidad de opiniones. Hubo quien los pidió de forja, otros a quienes les gustan los actuales, y un sector de vecinos que no querían tantos o no les cuadraba la ubicación escogida.

Imposible contentar a todo el mundo, pero la realidad es que para muchos vecinos los bancos no solo resultan un elemento estético y de calidad, sino que en los días que algunos de ellos llevan colocados se están utilizando con mucha frecuencia. En principio iban a ser sesenta los instalados, contando con unos cuantos de piedra.

Al final no está del todo claro si se llegará a esa cifra, por la presión de algunos residentes, pero los que están ya fijados le dan un aire de entorno peatonal a la calle. Los que se habían colocado provisionalmente en la zona impar de la calle, muchos menos que en el lado par, todavía no han regresado, tras ser retirados por críticas de algunos vecinos.

Asimismo, queda pendiente la instalación de la sinaléctica, que comenzará en estos días. Hay que pintar y delimitar los aparcamientos que habrá en la rúa, menos de una veintena, las zonas de carga y descarga y la parada del bus, además de todas las señales correspondientes. Recuerden que las plazas de estacionamiento serán durante el día para un máximo de quince minutos, mientras que por la noche se dedicarán a residentes con tarjeta. De que se cumpla esta limitación se encargará el multamóvil, que empezará a circular por la zona.

En principio también estaba prevista la colocación de unas cuantas jardineras, no solo con fines estéticos, sino para impedir en algunas zonas el aparcamiento indiscriminado que, de hecho, ya se está produciendo en momentos puntuales.

Al margen de eso, también será necesario buscar algún remedio a los excesos de velocidad. Ahora, con el pavimento en perfecto estado de revista, es relativamente habitual ver coches que superan ampliamente los 20 kilómetros por hora de máxima que están fijados en la calle. Raxoi espera que con la puesta en marcha del doble carril, y dada la estrechez de la calzada, se ponga freno a los desmanes. Pero quizá sea algo que no siempre funcione.