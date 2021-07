Puesta a punto de escenarios y últimos ensayos para las Fiestas del Apóstol

Compostela se prepara para vivir unas nuevas Fiestas del Apóstol, las segundas tras el inicio de la crisis sanitaria, que al igual que en la anterior edición estarán marcadas por la reducción de aforos y el obligado cumplimiento de los protocolos de seguridad. Serán las más cortas que de costumbre, tan solo 12 días; con la mayoría de las actuaciones en pequeño formato, y nuevamente sin espectáculo multimedia en la Noche de los Fuegos, y con los lugares de lanzamiento de la pirotecnia dispersados por diferentes puntos de la ciudad.

Son las fiestas de la era COVID que ha tocado vivir, y en las que los artistas gallegos tendrán especial protagonismo, empezando por los pregoneros, los miembros de la agrupación folclórica Cantigas e Agarimos, que este año celebran el centenario de su nacimiento, y que se encargarán de abrir oficialmente los festejos mañana, a las 21.30 horas, en el Obradoiro.

Precisamente en esta plaza están ya prácticamente acabados los trabajos del montaje del gran escenario donde actuará el grupo y donde también tendrá lugar la primera actuación tras el pregón, un monólogo a cargo de las conocidas actrices Ledicia Sola, Carmen Méndez y Marta Doviro, que se encargarán de arrancar las risas del público con su espectáculo Sen restricións, con el que además inician la gira de verano.

Las tres se reunían estos días para realizar una función especial a puerta cerrada con unos amigos, en la que pretendían pulsar y pulir el show, ya que su actuación de mañana en Compostela, a las 22.00 horas, será el estreno de este divertido monólogo.

En ese mismo escenario estarán además el martes Luz Casal y la Real Filharmonía de Galicia, una de las grandes citas de la agenda festiva de este año, enmarcada en la programación del Xacobeo 2021/2022, y para la que ya están agotadas las entradas.

Orquesta y cantante llevan días ensayando juntos los temas en el Auditorio de Galicia, tal y como ha dejado patente la artista de Boimorto colgando un par de fotografías en sus redes sociales, en los que se la ve ensayando con el director Paul Daniel y los músicos de la Filharmonía, formación que este año celebra el 25 aniversario de su nacimiento.

A lo largo de doce días, Compostela volverá a vivir el ambiente festivo que le caracteriza en julio, con conciertos, actuaciones teatrales, cine al aire libre, circo y danza, sin olvidar el baile de los Cabezudos, el torneo da chave y jornadas dedicadas al Traxe Galego y al folclore, además del tradicional Día de Padrón, en un programa que vuelve a querer llegar a públicos de todas las edades y para todos los gustos, no solo de Compostela sino también de fuera.

“Un Apóstolo diferente, unha vez máis”, tal y como adelantó el concejal de Fiestas, Gonzalo Muiño, empeñado en que “non por iso imos deixar de celebrar as festas grandes da cidade”.

PREGÓN. Cantigas e Agarimos celebran este año “un século de vida animando as múltiples festas e romarías de Compostela, inculcando o amor pola música e o baile tradicional en centos de composteláns e composteláns”, tal y como señaló Gonzalo Muiños, destacando una trayectoria que “os fai merecentes de subir o balcón do Pazo de Raxoi para poder abrir as festas e recibir tamén o cariño da cidade que os viu nacer e medrar”, y que mañana podrá escucharlos y verlos bailar en vivo y en directo.

Al igual que el año pasado, a los escenarios habituales del Obradoiro y A Quintana, donde comenzará en breve el montaje del escenario, que se utilizará por primera vez el jueves con el concierto de Rodrigo Cuevas, se sumarán el parque de Galeras, la praza de Mazarelos, el Palco de Música da Alameda y el Parque Eugenio Granell. Todas las actividades serán gratuitas (excepto la de Luz Casal), previa retirada de invitaciones.