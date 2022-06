¿Qué falta por corregir en Concheiros?

Las obras de la calle Concheiros estás prácticamente concluidas, aunque esto mismo se dijo unas cuantas veces en los últimos meses, sin que la realidad llegase al punto final. Sin embargo, quedan pequeños detalles pendientes o fallos por corregir.

Uno de ellos tiene que ver con el tráfico, ya que solo la señal del poste que está enclavado en el medio de la calle avisa a los conductores de que están en zona de preferencia peatonal. La realidad diaria es que los vehículos pocas veces ceden el paso a los peatones cuando éstos cruzan. En la calle no quedaron pasos de peatones, precisamente porque la preferencia debe ser para el caminante. Pero si no se les advierte suficientemente a los conductores, con varias señales de gran tamaño, de poco sirve en la práctica.

Otro punto relacionado con el tráfico son los excesos de velocidad. No siempre se cumple el límite de 20, y son bastantes los coches que incluso duplican esta cifra. Quizá unos radares informativos con la velocidad a la que circula el coche, como en el cruce de Rodríguez de Viguri, serviría para atenuar este problema, o un mayor control policial.

A mayores, uno de los problemas que se detecta en la calle a diario es que son muchos los coches que invaden la acera impar de la calle al circular. A pesar de que aún no pasan los buses, muchos se apartan tanto del vehículo que viene de frente que invaden la zona peatonal, ayudados por el hecho de que las aceras no están sobreelevadas. Evidentemente esto supone un enorme riesgo para el que va caminando de espaldas al coche, por ejemplo. Esta situación se solventará, en teoría, cuando se instalen los bancos pendientes en esa acera impar, además de las papeleras, jardineras o incluso bolardos. Porque esa acera impar se usa ahora mismo, a diario, como aparcamiento improvisado. Al no haber ningún impedimento físico, los coches paran en la acera continuamente.

El de los bancos es un tema aparte, porque aunque en principio eran sesenta los que se iban a instalar faltan muchos por colocar. Hay algún negocio que no está de acuerdo con este elemento, y ya mostró su malestar. Y eso a pesar de que la mayoría de los vecinos, y los caminantes que pasan por la rúa, están encantados con ellos. No solo resultan estéticos y le dan aire peatonal a la calle, sino que si el tiempo acompaña suelen tener un altísimo grado de ocupación. Sin duda han sido todo un acierto, a la espera de que se instalen los que faltan en la zona impar de la calle.

Uno de los puntos más controvertidos que quedan pendientes es el del nudo de Rodríguez de Viguri. El Ayuntamiento es consciente de que debe mejorar la seguridad, y aclarar al menos por dónde deben circular los peatones y por dónde los coches. Esta semana se estuvieron tomando medidas para señalizar los carriles. No ayuda mucho el poste justo en medio del carril de entrada, que obliga a los coches a invadir la acera al entrar en la calle.

Durante las últimas semanas se hicieron distintas pruebas para la puesta en marcha de los contenedores subterráneos, un proceso que se demoró más de la cuenta al surgir algunos problemas técnicos, pero deberían estar ya a punto de funcionar, y de hecho ya están los depósitos exteriores por los que se introduce la basura.

Queda pendiente, además, con toda probabilidad para después del verano, el refuerzo del firme y reurbanización en la zona par de la calle a la altura del bar Rey. Esta misma semana se aprobó el proyecto de refuerzo de estructuras a la altura de los números 10, 12, 16 y 18, “a parte que quedaba sen facer e onde a estructura presentaba debilidades”. Se reforzará con elemento metálico y luego se sustituirá la parte superior por piedra. El presupuesto de estos trabajos alcanza casi los 102.000 euros. Esta es la zona en la que aparecieron viviendas y un depósito de gas ilegales, y que quedaron al final fuera de la reurbanización de la calle.

Por último, está a punto la entrada en funcionamiento de los buses urbanos, que habrá que esperar a ver cómo pasan por la calle, después de aquella prueba de paso que resultó, como mínimo, controvertida. El doble carril, con el que muchos vecinos no estaban de acuerdo, ya no tiene vuelta atrás, parece.