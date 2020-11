¿Quién heredará la fortuna de 1,2 millones de euros en inmuebles?

Dos pisos en el Ensanche de Santiago (uno con plaza de garaje), otro en Vilanova de Arousa y el chalé en Teo. En total, más de 1,2 millones de euros, según los cálculos realizados por una conocida inmobiliaria compostelana. Es la herencia que deja Rosario Porto. La vivienda de sus padres, los recordados Francisco Porto y Socorro Ortega, en el número 7 de la rúa Xeneral Pardiñas, podría alcanzar un precio de mercado actualmente de medio millón de euros, teniendo en cuenta su situación privilegiada, la categoría del propio edificio y que estaba siendo reformado cuando en septiembre de 2013 se cometió el crimen de la pequeña Asunta Basterra.

En algo menos se valoraría el piso del número 31 de la rúa Doutor Teixeiro, donde vivía la propia Charo Porto con su hija Asunta. Esta propiedad, en la tercera planta de un edificio con ascensor, podría tener un precio de 330.000 euros, aunque todo depende del su estado interior. En cuanto al apartamento de verano de 66 metros que el matrimonio Porto Ortega adquirió en el lugar de Cardiñosa, en el municipio de Vilanova de Aroura, cerca de la playa, podría estar valorado en unos 200.000 euros.

Por otro lado, estaría el chalé de Teo donde, según la sentencia, Charo Porto y Alfonso Basterra quitaron la vida a su hija después de haberla sedado con lorazepam. Tasar esta mansión cercana a Montouto después de lo que ocurrió en su interior “es muy complicado”, señalan desde la inmobiliaria consultada. La casona lleva años a la venta, ya desde antes del asesinato, y el casi millón de euros que Rosario Porto pedía al principio tuvo que ser rebajado en varias ocasiones hasta la mitad. Completamente abandonada y frecuentada por okupas, el pasado mes de octubre sufrió un devastador incendio. “Quizás ahora, si le ponen un precio bajo, le puede interesar a alguien, de cara a realizar una reforma integral con la que dé la sensación de que es una casa diferente”, indican desde la inmobiliaria, a la vez que detallan que el solar y lo que queda de casa podría venderse por 150.000-200.000 euros.

Tras su entrada en prisión, Rosario Porto puso todo su patrimonio a la venta, pero no consiguió vender ninguna de sus propiedades. Antes había vendido un piso en la rúa de Montero Ríos de 95 metros cuadrados donde su padre había tenido antiguamente su despacho de abogados y la sede del Consulado Honorario de Francia en Santiago.

¿DEJÓ TESTAMENTO? La fortuna patrimonial de Rosario Porto podría ascender a más de 1,2 millones de euros en este momento. Pero, ¿quién heradará? En primer lugar, habrá que esperar a saber si la difunta dejó testamento. Este trámite podría durar al menos quince días. Su abogado, José Luis Gutiérrez Aranguren, señaló a este periódico que a él no le consta que su clienta hubiese hecho este documento.

No obstante, habrá que también esperar a saber el contenido de los documentos que la reclusa habría dejado en su celda y que ahora están en manos de la Policía Judicial que realiza una investigación sobre lo sucedido en el penal.

¿QUÉ DICE EL CÓDICO CIVIL? Y es que, aunque no hubiese últimas voluntades ni testamento en una notaría, podría existir algún tipo de anotación en el que indicase sus deseos en cuanto al destino de su patrimonio. En caso de no existir testamento, el Código Civil español recoge qué personas son llamadas a heredar, y en qué orden. En primer lugar, aparecen los descendientes: los hijos y sus descendientes suceden a los padres y demás ascendientes sin discriminación por razones de sexo, edad o filiación. Además, no se distingue entre hijos biológicos y adoptados, ni entre hijos matrimoniales y nacidos fuera del matrimonio, teniendo todos los mismos derechos hereditarios.

Los ascendientes son los siguientes llamados a heredar en caso de no haber descendientes, así que el padre y la madre del difunto serían los herederos a partes iguales. En caso de no sobrevivir los padres y sí los abuelos, éstos serían los herederos dividiendo la herencia por la mitad entre la línea materna y paterna.

A falta de descendientes y ascendientes, es el cónyuge del fallecido quien heredaría, y de no haberlo, seguirían en la lista los parientes colaterales; sucediendo los hermanos por cabezas y los sobrinos por estirpes (repartiéndose entre ellos sólo que hubiera correspondido a su ascendiente). En el caso de haber solo sobrinos, todos heredarían por partes iguales.

En defecto de todos los anteriores, heredarán los demás parientes, hasta el cuarto grado, tíos y primos. Más allá del cuarto grado de parentesco no es posible heredar en los casos en los que no hay testamento, y sería el Estado, en ausencia de todos los parientes anteriores, quien recibiría esa herencia estando obligado a asignar dos tercios a instituciones municipales de beneficencia o acción social municipales y provinciales y otro tercio a cancelar deuda pública.

LA FAMILIA QUE LE QUEDA A ROSARIO. En el caso de Rosario Porto, sus familiares más cercanos son sus primos hermanos, según pudo saber este periódico de fuentes allegadas a la fallecida. La última hermana que le quedaba a su padre, el abogado Francisco Porto Mella, falleció en 2016; y por parte de su madre tampoco le quedaban tíos. Pero sí primos primeros. Al menos cinco, según señalaron las fuentes. Serían estos quienes heredarían en caso de no existir testamento. Y siempre que no renunciasen a la herencia.

Al respecto, cabe recordar que el Impuesto de Sucesiones en Galicia establece que las herencias de tíos, primos, etc., además de no contar con ningún mínimo exento (salvo la reducción de 8.000 euros por parentesco) y de limitarse a determinados supuestos muy específicos las reducciones por vivienda habitual o empresa familiar, tributan a un tipo impositivo de entre 7,65 % y el 34 %.