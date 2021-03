Rampa mecánica para salvar el fuerte desnivel de la cuesta del Ambulatorio

Como complemento a la reforma prevista de la rúa do Hórreo frente a la estación de ferrocarril, los concejales del PP Alejandro Sánchez-Brunete y María Castelao presentaron ayer una propuesta de mejora de la accesibilidad en la rúa Santiago León de Caracas, donde se encuentra el ambulatorio Concepción Arenal, una rúa con un importante desnivel, con una pendiente de más del 10 % entre O Hórreo y A Rosa.

Se trata de una de las propuestas que el grupo municipal presentará al gobierno local dentro de la negociación de los presupuestos de Raxoi para el año 2021.

El proyecto consiste en la instalación de una rampa mecánica de unos 28 metros de longitud en la margen más próxima al servicio sanitario, de tal forma que, como explicó María Castelao, no solo sería útil para los usuarios de este servicio, especialmente para las personas mayores o con problemas de movilidad, sino también para los vecinos de la zona sur de la ciudad, y también para los siete millones de pasajeros que se prevé que utilicen la nueva Intermodal.

Y es que la rampa estaría situada justo enfrente de donde desembarca la nueva pasarela peatonal que unirá la estación y la zona de Pontepedriña con el Ensanche, y donde el Ayuntamiento tiene previsto acondicionar una zona de preferencia peatonal para permeabilizar el enlace de la estación y el centro.

Por esta calle, además, recordó la concejala del PP, también pasan muchas personas en dirección a los centros educativos o al hospital que también se beneficiarían de esta medida. “Trátase dunha actuación de gran rendibilidade, posto que non existe en Santiago ningún posible proceso de reurbanización que poida beneficiar a tanta xente”, señaló Castelao.

Además, entre otras ventajas, destacó también que la operación, cuyo diseño completo encargaron a un estudio de ingeniería, no supondría un cambio radical en la calle, y no entrañaría apenas impacto visual en la misma.

Se trataría de dos tramos de rampa en sentido ascendente, con unos veintiocho metros de longitud cada una y una separación de diez metros, que se dispondría aprovechando el espacio que actualmente ocupan las jardineras, la zona de carga y descarga y el aparcamiento de las ambulancias. También sería necesario cambiar la ubicación de los contenedores.

Por otro lado, permitiría el tránsito de peatones de una a otra acera, ya que la rampa no sería continua, y solo sería necesario cambiar la ubicación del aparcamiento de ambulancias a otro punto.

La viceportavoz popular hizo hincapié en que “esta é unha actuación innovadora e non é unha reurbanización meramente estética, senón que redunda no beneficio das persoas, xa que pensamos nelas e non só no cemento e no asfalto, trátase dunha humanización que ten como obxectivo mellorar a calidade de vida da veciñanza que acode ao ambulatorio e dos que empreguen a Estación Intermodal, falamos de centros de miles de tránsitos peonís”.

Por último, destacó que el estudio técnico revela asimismo que el coste de esta reforma de la calle no sería muy elevado, ya que estiman que el presupuesto necesario para llevar a cabo esta reurbanización de Santiago León de Caracas ascendería a poco más de 680.000 euros, “o que suporía un 0,55 %” del presupuesto total del Ayuntamiento, que este año asciende a 127 millones de euros. “E se pensamos só no investimento adicado a inversións, suporía o 4,1 % deses dezasete millóns de euros que contempla o orzamento actual plantexado polo goberno municipal”, incidió.

Por último, recordó también que la propuesta supone una ventaja añadida para la economía del Ensanche, ya que la instalación de la rampa supondría que muchas personas optasen por acceder al centro urbano a través de ella, en lugar de simplemente por la zona de la rúa do Hórreo.

De esta forma, señaló, podría servir también para revitalizar todo el entorno de la rúa da Rosa, ofreciendo un itinerario alternativo. Una zona que recordó que se había visto muy afectada en su actividad con el traslado del colegio Manuel Peleteiro, cerrado desde hace una década.