Raxoi amplía hasta 2024 la ‘ITV’ para los edificios de más de cincuenta años

La junta de gobierno local del Concello de Santiago aprobó este lunes ampliar hasta el 20 de mayo de 2024 el plazo máximo de presentación de los Informes de Evaluación de los Edificios (IAE), las edificaciones catalogadas y aquellos con una antigüedad de más de 50 años. Durante una rueda de prensa que ofreció ayer en Raxoi, el alcalde de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo, detalló que está previsto publicar un bando informando del nuevo plazo.

El informe de evaluación es un documento que acredita el estado de conservación del edificio, evalúa su accesibilidad universal e informa sobre su eficiencia energética. Ese decreto es de aplicación a los edificios de uso residencial de vivienda colectiva con una antigüedad de más de 50 años, excepto que la normativa municipal establezca una antigüedad inferior; y al resto de los edificios, cuando así lo determine la normativa municipal.

RENOVACIÓN Del USO DE LAS Huertas. En la misma junta de gobierno, Raxoi también dio luz verde a la apertura de plazo para las solicitudes de renovación de la concesión de uso de las huertas municipales en los parques de Belvís de abajo, Campo das Horas y Santa Marta. Se abre este jueves, día 5, y termina el próximo 20 de mayo.

Las personas que en la actualidad tienen concedida la autorización de uso podrán solicitar su renovación. Sin embargo, en el caso de las huertas municipales de Brañas de Sar, los beneficiarios deberán devolvérsela al Concello, dejándola vacía y a su libre disposición en un plazo máximo de 15 días desde la jornada de ayer.

NUEVA FASE DE DESPLIEGUE DE FIBRA ÓPTICA. En la reunión del gobierno municipal de este lunes también se acordó conceder a Orange España Comunicaciones Fijas, S.L., licencia para realizar la fase 12 del plan de despliegue de la red FTTH (fibra óptica), con un presupuesto de ejecución material de 15.727,14 euros. El ámbito de actuación de esta fase afecta a las rúas de Os Laureles y Jazmines, San Roque y Campiño do Carme, San Clemente, Carme de Abaixo, Campo das Hortas, Entregaleras, y rúa do Cruceiro do Gaio.

EDIFICIO DE 24 VIVIENDAS EN LA RúA AVELINO POUSA ANTELO. Se acordó, además, conceder a Abeconsa S.L., licencia para la ejecución de un edificio de 24 viviendas, trasteros y garajes en la calle Avelino Pousa Antelo, con un presupuesto de ejecución material de 3.186.209,89 euros.

CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. La junta de gobierno local también aprobó licitar nuevamente la redacción del proyecto de un edificio destinado a centro integral de atención a personas en riesgo de exclusión social, por 124.000 euros.

Finalmente, se declaró desierta la licitación del alumbrado público de la Rúa das Estrelas, toda vez que las cinco empresas presentadas retiraron sus ofertas como consecuencia de la subida de precios, especialmente en el caso del cobre. El alcalde precisó que el incremento de coste supone un aumento del 50 %.