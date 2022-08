Raxoi espera que no resulten necesarios los cortes de agua

A pesar del anuncio de Augas de Galicia en la jornada del lunes sobre la alerta de sequía en Santiago, pasando la ciudad al estado de prealerta, Raxoi confía en que no serán necesarios los cortes de agua, como sí está sucediendo en otros municipios de la comarca. La gestión llevada a cabo hasta ahora por el Concello anima al gobierno local a pensar que no se pasará de la situación actual, tal y como confirmaron a EL CORREO GALLEGO fuentes consultadas del departamento municipal. Así, salvo que venga un mes de septiembre sin precipitaciones, no se producirían restricciones en el suministro.

“No hay que alarmar a la población, pero tampoco estamos en la mejor situación. Tenemos que controlar el gasto de agua, pero confíamos en que no deberían haber cortes. En todo caso, si no llueve durante el próximo mes, si sería necesario”, apuntó la concejala Mila Castro a este periódico.

En este sentido, el aviso de Augas de Galicia, notificado por al Concello el pasado lunes, según la concejalía, pone de manifiesto el efecto de la sequía prolongada, una problemática que “llevamos viviendo y sintiendo desde principios de año”, remarcó.

En todo caso, recordó ayer la edil en rueda de prensa, estas medidas de prealerta “ya fueron adoptadas por el Concello de Santiago y Viaqua desde el pasado 1 de agosto de 2022, con el objetivo de mantener la reserva de agua en las mejores condiciones”. De este modo, apuntó la gerente de Viaqua, Ana Tejeiro, el consumo municipal de agua pasó “de un 5 % a estar en un dos y poco”.

PLAN DE EMERGENCIA CONTRA LA SECA. Aunque hoy, a partir de las 10.00 horas, se producirá una reunión telemática entre los municipios que se nutren del río Tambre y el ente autonómico para evaluar las medidas a tomar, el Concello de Santiago está preparado para cualquier circunstancia, puesto que cuenta con un plan de emergencia contra la seca, el cual fue presentado a Augas de Galicia el pasado 21 de diciembre.

Este documento define las actuaciones a realizar en función de la situación decretada por el organismo de la cuenca hidrográfica. Establece tres posibles estados, dependiendo de la gravedad.

En primer lugar, en caso de prealerta por escasez, situación declarada por Augas de Galicia el pasado viernes, se marca lo siguiente: seguimiento en continuo de indicadores de caudales, niveles y meteorología, reducción de riegos, reducción de baldeos, campaña de sensibilización y acción social en redes sociales con consejos sobre cómo realizar un consumo responsable en el hogar y utilización del recurso para lo estrictamente necesario.

A pesar de estas precauciones, adaptadas ya con anterioridad por el gobierno, tanto la concejala como la gerente de Viaqua lanzaron un mensaje de tranquilidad a la población y señalaron que la calidad de agua está completamente garantizada.

En caso de que se prolongue la situación y se considere grave, se pasaría a prohibir (mediante Bando municipal) todo lo detallado anteriormente, además de proceder al cierre de fuentes, prohibición de regar huertas, limitaciones de uso industrial y consumos elevados y reducciones de presión nocturna en la red. Estos pasos, de resultar necesarios, afectarían sobre todo a la hostelería, un sector turístico que es el que más recursos hídricos precisa en la capital gallega.

Como última medida, en un estado muy grave, solo se podría hacer uso del agua de abastecimiento para destinarla al consumo humano y se procedería a restricciones, inicialmente nocturnas y posteriormente en franjas horarias diarias.

El Plan recoge también una descripción detallada de la captación y sistemas de abastecimiento en Compostela, es decir, un detalle de todas las instalaciones que forman parte del sistema como la estación de tratamiento de agua, los depósitos o las redes. En él se detalla también el protocolo de operación en condiciones normales y se establecen los indicadores a seguir como son consumos, caudales, demanda, previsión o meteorológica. Se identifican los grandes consumos y los considerados críticos, como hospitales y geriátricos.

Tal y como apuntaron ante los medios de comunicación, el 12 de julio de 2022 recibieron la respuesta de Augas de Galicia al proyecto presentado para completar algunos aspectos, actualizaciones que, según indicó la gerente de Viaqua, “se están incorporando al plan, que se estima finalizarlo durante la primera quincena de septiembre”.