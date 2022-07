Raxoi estrena un ‘asistente a distancia’ para simplificar los trámites electrónicos

Santiago ha presentado proyecto piloto que prestará asistencia a la ciudadanía que tenga realizar trámites en la sede electrónica del Concello. En esta primera fase estará disponible en el Centro Sociocultural del Ensanche, en el Registro Municipal de Galeras y en la sede de la Concellería de Medio Rural en el parque empresarial de Costa Vella (rúa da República Checa, 52, 1º-local 105. Esta iniciativa permitirá “a toda aquela persoa que o precise, poñerse en contacto cun empregado municipal que o guiará para levar a cabo calquera trámite que queira realizar na sede electrónica municipal. No futuro, o proxecto podería estenderse a outras áreas como as de turismo, protección civil, oficina tributaria, etc.”, indicaron desde Raxoi.

TEXAS, NIZA... Se trata de un proyecto que “xa foi implantado con éxito en diferentes zonas do mundo como para a Comisión de Saúde e Seguridade Social do Estado de Texas, para os servizos gobernamentais na cidade de Niza ou para os servizos municipais na cidade de Ashdod (Israel) e que é a primeira vez que se leva a cabo en Galicia”, destacan desde el gobierno local.

En este sentido, durante la presentación de este proyecto piloto de asistencia remota a la ciudadanía para facilitar el uso de la Administración Electrónica, que se llevó a cabo ayer en las dependencias de la Concellería de Medio Rural, el alcalde de Santiago explicó que con la puesta en marcha de este nuevo servicio “cúmprese o compromiso que adquirimos no pleno do Estado do Municipio”. “Somos moi conscientes de que os cambios na Administración Electrónica xeran dificultades nun segmento importante da poboación, especialmente na zona rural e para as persoas de maior idade”, afirmó Xosé Sánchez Bugallo, quien anunció que este proyecto, que se inicia con carácter experimental en tres puntos, “ampliarase a máis centros a partir do mes de setembro, tanto na cidade como no rural” y que “para finais de ano, prevese a posta en marcha dun servizo de asistencia 24 horas”.

Desarrollado por el Departamento municipal de Modernización da Administración Local que dirige la concelleira Marta Abal, el objetivo de este nuevo servicio “é achegarse á cidadanía con máis dificultades para acceder aos servizos en liña e loitar así contra a fenda dixital”. Durante el acto de presentación, el regidor de la capital gallega estuvo acompañado por el concelleiro de Medio Rural, José Manuel Pichel, y por Cruz Vázquez Veiga, presidenta de la Federación de Asociacións Veciñais do Rural de Santiago (Ferusa), que probó el funcionamiento de la nueva prestación.