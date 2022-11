Raxoi exige una revisión del mantenimiento al desprender chispas la rueda de un bus

El gobierno local de Santiago ha exigido a la empresa operadora del servicio de transporte urbano una revisión del mantenimiento de la flota después de que en las últimas horas trascendiese la imagen de un vehículo circulando con una rueda en llamas. El concejal de Mobilidade, Gonzalo Muíños, señaló ayer a EL CORREO que lo que se puede ver en el vídeo que se publicó en diferentes redes sociales a última hora de este viernes “no es una rueda en llamas, sino las chispas que se producen en el roce de las pinzas del freno con el disco”. Al respecto, el edil indicó que “lo que se hace en estos casos es inmovilizar el vehículo para que se enfríe la rueda y poder seguir a continuación”.

La estampa asustó a no pocos ciudadanos que transitaban por las inmediaciones de la plaza de Galicia, en Santiago, a última hora de la tarde de este viernes. No fueron pocos los testigos que pudieron ver cómo una de las ruedas de unos de los autobuses urbanos desprendía fuego mientras circulaba, como se puede ver en la imagen que acompaña esta información. Algunos testigos no dudaron en alertar al conductor desde el exterior, que en cuanto se percató de lo que estaba sucediendo paró el autocar.

A la consulta de este periódico respondió ayer el concejal responsable del ramo. Incidió en que lo que se podía ver no era una rueda en llamas, sino “las chispas que a veces se producen de la fricción de las pinzas del freno con el disco”. En este sentido, quiso matizar que no se trató de un incendio, sino de un “sobrecalentamiento”.

Con esto, el edil afirmó una vez más que el gobierno local es consciente del mal estado en el que se encuentra en estos momentos la flota de autobuses urbanos de la capital; al tiempo que remarcó que no se trata de un problema de ahora.

También indicó que el ejecutivo está en permanente contacto con la empresa operadora del servicio para tratar de buscar una solución a corto plazo mientras no se resuelve el nuevo contrato de transporte público, cuyos pliegos, recordó, se tuvieron que elaborar dos veces debido a modificaciones externas, como los nuevos informes económicos a los que obligó primero la pandemia y luego la ley estatal que estableció la incorporación de vehículos eléctricos a las flotas de autobuses urbanos.

Con respecto a este nuevo incidente, que se suma a un rosario de defunciones de autocares en las últimas semanas, el edil de Seguridade Cidadá e Mobilidade avanzó que este problema ya se le trasladó a la empresa operadora del servicio, con el objetivo de que realice de manera inmediata una revisión del mantenimiento de los buses urbanos para que no se repita una escena como la de este viernes, la cual llamó la atención de no pocos ciudadanos, generando también una gran preocupación.

Muíños recordó que el gobierno local ya trató de alquilar autobuses mientras no se resuelve el nuevo contrato del transporte para paliar las deficiencias del servicio; pero que por el momento se han encontrado con numerosas dificultades para hacerse con autobuses en condiciones óptimas. “Somos conscientes de nuestra responsabilidad en este asunto, pero cabe recordar que los autobuses ya estaban muy mal antes de llegar nosotros al gobierno”, remarcó el concejal.