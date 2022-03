Raxoi no tiene constancia del proyecto de la Xunta sobre sendas peatonales

Durante el pasado mes de febrero, la Xunta informó del diseño de un plan de 12 km de sendas peatonales y ciclistas en Santiago y su espacio urbano, elaborado por la Axencia Galega de Infraestruturas. Este diseño incluiría la entrada al CHUS, ambos campus universitarios, San Caetano y la nueva estación intermodal, así como conexiones de la ciudad con San Marcos, Milladoiro y Os Tilos. Sin embargo, el gobierno autonómico manifestó recientemente que aún no se ha obtenido ninguna respuesta por parte del gobierno municipal, y si esto se prolonga, pronto se perderán los fondos de Next Generation que se iban a destinar a este proyecto, según la Xunta, mucho más potente y ambicioso que el elaborado por el Concello de Santiago.

Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de la ciudad, señaló ayer en rueda de prensa que “non tivemos coñecemento de tal proxecto” y se mostró sorprendido con la situación y las denuncias que llegan desde la Xunta. “Falei coa Conselleira, porque me parece sorprendente o sucedido. Primeiro, que teñamos que falar sobre un proxecto que non coñecemos. E segundo, respecto á concesión da subvención, non hai ningún risco”, señaló el edil compostelano. La Xunta, por su parte, asegura que fue trasladado a a la concejalía de Urbanismo, pocos días antes de que el Concello presentase su propio plan al respecto.

Afirma que en el Concello “estamos a disposición de falar sobre o plan, pero primeiro que nolo envíen para poder dar a nosa opinión ao respecto”, y solicita “que sexa antes de remitilo ao Goberno de España”, ya que afirma que desde el gobierno municipal “nunca a nosa actitude foi de bloqueo a ningún proxecto que non fose negativo para os veciños”.

Asegura, de esta forma, que “en canto o recibamos, estudarémolo e daremos a nosa opinión. Pero non podemos posicionarnos sen coñecelo, non estamos en contra súa” y añade que “poderemos propoñer cambios, nunca opoñernos, pero primeiro temos que coñecer o proxecto en si. É estraño que se queira levar a cabo un proxecto sen o coñecemento do ente que ten a competencia e que ten a titularidade do mesmo, que é o Concello”. Señala, por lo tanto, que hasta el momento “o único proxecto de Senda é a que fixemos nós dende o Milladoiro e un de Compostela do 2019”.

Pese a la sorpresa que se llevó, Sánchez Bugallo puntualizó que “a Xunta xa ten experiencias da dificultade de sacar adiante proxectos que se fan de costas á cidade, como sucedeu en Concheiros, en Rodríguez de Viguri, en Avenida de Lugo ou en Conxo. Adoecen dese pecado orixinal e agardo que non se repita de novo”.

PROYECTO MUNICIPAL. Hace unas semanas, los alcaldes de Santiago, Sánchez Bugallo; y de Ames, Blas García, presentaron el anteproyecto del carril bici de la SC-20 entre la rotonda de O Milladoiro y la de Volta do Castro. Los dos regidores, junto al concejal de Barrios y Obras de Compostela, Javier Fernández; y la concejala de Tráfico y Movilidad de Ames, Beatriz Martínez; destacaron que se trataría de un proyecto necesario, cuyo objetivo principal será humanizar y mejorar la movilidad entre ambos muncipios.

La actuación afectaría a un tramo de 1,8 kilómetros, que discurren por el término municipal de Santiago, y que busca facilitar la comunicación entre O Milladoiro y Santiago en bicicleta. Tras el análisis de alternativas y las reuniones de trabajo con diferentes agrupaciones ciclistas, se acordó no secretar el trazado de los sentidos de circulación del itinerario ciclista, con el objeto de generar un espacio con cierta entidad que aumente la seguridad de los mismos y facilite los cambios de sentido de manera directa.

El proyecto, aún en el aire tras las denuncias de la Xunta, propone para ello instalar una plataforma de uso ciclista de doble sentido con un ancho mínimo de 2,5 metros. Para llevarla a cabo sería necesario, como se hizo anteriormente en la avenida de Asturias, reducir el ancho de los carriles destinados a los vehículos.

La senda ciclista iría paralela a la SC-20 en el tramo comprendido entre la rotonda de Vidán y el Ponte da Rocha. En el puente se bifurcaría en dos itinerarios, uno por el lado derecho de la carretera (en sentido O Milladoiro), más largo, pensado para las familias o para momentos de ocio; y el otro por el lado izquierdo, más corto, pero más rápido. El proyecto también contempla un desvío hacia el barrio de Conxo.

PLAN DE LA XUNTA. Por otro lado, este se centraría en: conectar el campus sur y Vidán (1,9 km), para favorecer el acceso a la ciudad desde Bertamiráns; enlazar San Marcos y San Lázaro (1,6 km), conectando el tramo final del Camino Francés; el tramo O Milladoiro-Conxo (1,75 km); conectar la estación intermodal y Os Tilos (1,6 km); entre la misma terminal y San Caetano (3,4 km); el acceso al CHUS (0,81 kilómetros); y el trazado entre San Lázaro y O Valiño (1,6 kilómetros).