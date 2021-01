Raxoi presentará en quince días un presupuesto social y de promoción económica

Santiago. Para el presente año están garantizadas unas transferencias por parte del Estado similares a las de antes de la crisis, pero será una situación excepcional, porque está claro que la recaudación tributaria, entre el período de confinamiento y la crisis subsiguiente de sectores tan estratégicos como el turismo, sufrirá una fortísima bajada de ingresos.

Esta reducción se apreciará sobre todo a partir de 2022, cuando se haga balance de lo recaudado en estos dos años, destacó el alcalde.

De ahí que reiterara la importancia de la prolongación del Año Santo durante el próximo ejercicio, para dar tiempo a que la superación de crisis sanitaria mediante la vacuna permita una recuperación del turismo, y con él de toda la actividad económica en la ciudad.

Porque tampoco descarta que a final del ejercicio, como ya sucedió en otras ocasiones, se exija una devolución de la diferencia final, tal y como sucedió con la crisis de 2009, cuyo déficit aún se acabó de pagar recientemente.

“Temos garantidos os ingresos en 2021, pero non os do ano seguinte, nin que non nos reclamen as cantidades abonadas a maiores”, concluyó el regidor.