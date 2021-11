Raxoi quiere fraccionar los pagos de impuestos en nueve cuotas anuales

Santiago. El pleno municipal debatirá hoy sobre la propuesta presentada por la concejala de Hacienda, Marta Abal, para fraccionar el pago de varios impuestos.

La modificación de la ordenanza afecta al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), al de Vehículos, el de Actividades Económicas y a las tasas por ocupación de vías públicas con vados, sillas, tribunas, quioscos y otros elementos.

Según explicó la concejala, con esta medida, los contribuyentes podrán distribuir el pago de estos tributos a lo largo del año en tres, cinco o nueve cuotas, a elección de la persona solicitante cuando se adhiera al sistema.

En cuanto a los requisitos para adherirse a este sistema, destacó que es necesario notificar formalmente a la administración tributaria local la adhesión a este sistema antes del día uno de febrero del ejercicio en el que se pretenda su aplicación.

Explicó que en los próximos días “informaremos do modelo que estará a disposición das persoas contribuintes, ben para presentalo no rexistro municipal do Concello ou na sede electrónica”.

También será necesario domiciliar los recibos en cualquier entidad financiera, así como no tener ninguna deuda en vía ejecutiva con el Ayuntamiento de Santiago, e incluir todos los recibos de los tipos de ingreso que se van a acoger a este sistema de pago fraccionado.

En la presentación de esta propuesta de pago fraccionado que hoy se debatirá en el pleno ordinario del mes de noviembre, “facilitará a planificación económica das persoas contribuintes de Santiago de Compostela”. Un objetivo que es posible “grazas á implantación da administración electrónica e a posta en funcionamento do módulo de xestión de ingresos”.

Recordó que desde el año pasado ya es posible liquidar a través de la sede electrónica diversos impuestos municipales, y “este é un novo fito de cara á dixitalización” da administración “na que estamos inmersos”. Este año, continuou, “culminaremos esa primeira fase de implantación e a partires do ano que ven” irase avanzando cara esa “mellora da dixitalización dos servizos municipais e a automatización de procesos, para que, en última instancia, se poidan recuperar recursos humanos para, no que respecta a área tributaria, atender mellor á cidadanía” que por determinados motivos non ten acceso a medios electrónicos”, concluyó. ecg