Raxoi se volcará con ayudas directas a los sectores en crisis a pesar de ver reducidos sus fondos a la mitad

Santiago. La junta de portavoces del Concello de Santiago acordaba el pasado 23 de marzo el destino de cinco millones de euros del remanente de 2020 pendientes de adjudicar. En concreto, 3,5 millones se destinarían a ayudas para los sectores más afectados por la pandemia y, el resto, a inversiones. Esta propuesta se cimentaba sobre un remanente positivo inicial de 10.953.604,10 euros, eso sí, a la espera del cierre definitivo de las cuentas. Desde el gobierno local contemplaban que, una vez descontadas las cantidades comprometidas de la liquidación del año 2019, quedarían disponibles 5.000.000 de euros, tal y como le trasladaron al resto de grupos de la Corporación.

Sin embargo, tal y como anunció ayer el grupo socialista, el planteamiento inicial ha cambiado, puesto que “unha vez formulada definitivamente pola Intervención municipal a liquidación das contas, o 31 de marzo, resultan 9.005.000 euros de remanente, dos que, descontadas as cantidades comprometidas, quedarían dispoñibles 2.458.000 euros”, indicaron ayer desde el PSOE de Santiago. “Con carácter inmediato, nada máis coñecer as cifras, convócase unha xunta de voceiros para trasladarlles toda a información, incluído o informe de liquidación da Intervención xunto cun posible reparto, dando absoluta prioridade ás axudas aos sectores afectados e quedando en ter unha nova xuntanza mañá –por hoy–, co fin de pechar unha proposta para ser elevada ao Pleno”, añadieron.

“Resulta evidente que é un risco repartir fondos dos que non se dispón, aínda que, como neste caso, exista unha previsión razoable, que, desgraciadamente, non se confirmou. Ninguén o lamenta máis que o propio goberno”, explicaron desde el grupo socialista.

Pese a que los recursos de los que dispondrá el Concello son menores de los previstos inicialmente, desde el gobierno local indican que “está previsto que nas dúas convocatorias a realizar en 2021 se superen significativamente as axudas de 2020 e tamén os 3.5 millóns de euros”.

En la jornada de ayer, desde Compostela Aberta (CA) denunciaron “a falta de seriedade e a improvisación do Goberno de Bugallo, que dúas semanas despois de que a Xunta de Voceiros chegara a un acordo sobre o reparto dos remanentes municipais de 2020 vén de informar de que a cantidade dispoñible será menos da metade da prevista”.

En este sentido, desde el grupo municipal socialista le pidieron a CA “máis prudencia e humildade nas súas declaracións”. “Este goberno vén de conceder e facer efectivas axudas que quintuplican as concedidas por Compostela Aberta nos catro anos do seu mandato; por certo, axudas concedidas sen contar co seu voto a favor ata o de agora”, incidieron desde el gobierno local. ECG