Raxoi trabaja “con dificultades” en los presupuestos para 2023 con el aumento del gasto de personal y el coste de la luz

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha explicado que “están trabajando” en los presupuestos para 2023 “con algunas dificultades”, por el “crecimiento del gasto de personal que rondará los dos millones de euros” y también “con la incógnita” del coste de la luz.

Así, a preguntas de los periodistas ha respondido este jueves que “el que no haya presupuestos nuevos, no significa que no existan presupuestos”, lo que se hace, en palabras de Bugallo, es una prórroga de los del año anterior.

“Quiere decir que todo lo que estaba previsto en el 2022 va a seguir presupuestado en las mismas condiciones para 2023. Por lo tanto, es una situación que no presenta enormes dificultades de gestión, por lo menos, a corto plazo”, ha puntualizado.

El pasado martes Bugallo ya se refería al proceso de elaboración de los presupuestos para el año próximo, y explicó que hay “determinadas prioridades” que hay que “despejar antes” y aludió a una “regularización de pagos” que se está cerrando (calcula que quedará zanjada este mes) y a “alguna indeterminación sobre el coste definitivo” del suministro eléctrico

Además, ha avanzado que “su intención” es intentar sacar “lo antes posible, probablemente en el mes de enero” las convocatorias de ayudas tanto para clubes deportivos, asociaciones, Cámara de Comercio, empresarios del Tambre o para Uninova, entre otras.

“Todo eso va a seguir adelante, no se va a paralizar, al contrario, nuestra intención es avanzar las convocatorias si podemos en el propio mes de enero”, ha sentenciado.



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.