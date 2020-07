Reabren con "garantía de seguridade" os camiños de Santiago

SANTIAGO. EP. Os camiños xacobeos que desembocan en Santiago de Compostela reabriron este primeiro día de xullo para a coller aos peregrinos por primeira vez desde a pandemia polo novo coronavirus e, fixérono, con “garantías de seguridade” que o propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou a todos os visitantes. Iso si, tamén chamou á “prudencia e a cautela” que, dixo, son as calidades mantidas que permitiron reinaugurar as rutas a Compostela.

Precisamente, Feijóo, xunto ao conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, e do alcalde da capital galega, Xosé Sánchez Bugallo, quixo reestrear este percorrido para chegar até a Praza do Obradoiro, onde o arcebispo, Julián Barrio, recibiu aos camiñantes.

Previamente, Bugallo destacara a xornada como “un día extraordinario, un gran día” que, se as circunstancias non fosen as actuais, non sería especial. Pero neste caso, matizou, si o é, polo que comprometeu desde as administracións públicas “esforzo ao máximo” para dar as garantías a todos os que elixan facer o Camiño, á vez que animou “” a realizar calquera das rutas xacobeas.

“Volvemos pór en valor o que significa o Camiño, a unión da solidariedade e o esforzo”, proclamou Feijóo, quen salientou que os camiños “seguen sendo a terra de acollida” que foi.

Na súa intervención, na que destacou que os operarios están a pór a punto un monte agora “sen eucaliptos”, Feijóo lembrou que “os extremos non son bos e os medos e relaxación son os extremos dos que debemos fuxir”. Fronte a eles, pediu “cautela e prudencia”, calidades que tamén confiou en que os “peregrinos van manter”.

Feijóo tamén ofreceu “preparación, seguridade e hospitalidade”. “Está garantido, por iso agradecemos moito a todos os que puxeron en valor o Camiño estes anos”, salientou o mandatario autonómico, quen destacou que se puxeron a disposición dos albergues guías, formáronse a 600 profesionais e activouse a reserva de camas online para os peregrinos.

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DO CAMIÑO DE SANTIAGO

En liña con iso, a Asociación de Municipios do Camiño de Santiago expresou, a través dun comunicado, que o Camiño “está preparado xa en todo o seu percorrido e cos mesmos valores de sempre, pero cumprindo os novos requisitos”. Precisamente, o presidente da Xunta tamén se dirixiu a eles para destacar o labor de todos os concellos por hainos percorrido do Camiño, especialmente, iso si, á capital galega.

A Rede de Albergues Seguros quedou inaugurada esta primeira semana de xullo. Trátase dunha rede de albergues de acollida tradicional e municipios que permite realizar a Ruta a Compostela, de principio a fin, con albergues de aproximadamente 25 quilómetros, a media da distancia cuberta por un peregrino a pé.

“Esta rede, chamada Albergues Seguros, foi asesorada directamente pola asociación e irase reforzando e intensificando de forma cuantitativa con outra tipoloxía de albergues turísticos de peregrinos e establecementos privados, para formar a Rede de Albergues Dispoñibles, cumprindo, así, sempre os novos requirimentos”, apuntou o presidente da asociación e alcalde de Logroño, Pablo Hermosa de Mendoza.

O anuncio realizado este mércores pola asociación supón a “culminación” do traballo dos últimos meses da asociación, man a man cos albergues e expertos sanitarios para, primeiro, “establecer o protocolo de actuación do Camiño de Santiago e medidas sanitarias de prevención de contaxio”, despois da súa implementación específica en cada albergue. E, finalmente, chegar desta maneira ao paso actual, coa apertura da rede.

ANO SANTO

Feijóo, na súa intervención, tamén se referiu á próxima apertura da porta santa. “O Xacobeo 21 non vai ser como tiñamos previsto, pero será motivo de reactivación social e económica para toda Galicia e para toda España”, sinalou.

Precisamente, este mércores, na carta pastoral ‘A esperanza de Camiñar. Ano Santo Compostelán 2021’, monseñor Barrio dirixiuse aos camiñantes que agora empezarán a chegar a Santiago de Compostela. “Moitos dos que viredes até Santiago, talvez perderiades a persoas moi queridas. Camiñaredes con bágoas nos ollos, pero os vosos pasos non vacilarán porque están firmes en quen vos asegura”, manifestou.

Nesta carta, concibida ao redor da celebración do Apóstolo, o arcebispo ten presenta a situación da pandemia e apela á “esperanza no medio da incerteza creada e aposta por non desaproveitar o Ano Santo”.

“Quixese, queridos peregrinos que, grazas á vosa peregrinación, convertésedesvos en signo e interrogante para cuantos obsérvenvos ao longo do camiño de Santiago ou doutras formas de peregrinación. Que poidan albiscar que, se saídes da vosa terra, foi para volver máis comprometidos a ela”, indicou o arcebispo.

Esta carta pastoral busca ser “unha renovada invitación a vivir o Ano Santo 2021, á luz da nova situación creada pola pandemia do coronavirus”. O arcebispo de Santiago analiza a crise vivida nos últimos meses e chama aos fieis a expresar “unha fe no verdadeiro rostro do amor de deus, a manter viva a esperanza e activa a caridade”.

Tamén se pregunta “como anunciar de novo un ano xubilar nesta paisaxe desoladora que está a deixar a pandemia que trastornou tráxica e inesperadamente as vidas de tantas persoas”. En apenas semanas, sinala o arcebispo, “moitos dos seus proxectos quedaron reducidos á nada, coma se, ao espertarse dun mal soño, a realidade fose un pesadelo que lles arrebatou os seus postos de traballo, alterou o seu día a día, e o que é peor aínda, acabou nalgunhas familias coa vida dos máis próximos”, sentenciou.

SERVIZO DE TRANSPORTE DE MOCHILAS

Noutra orde de cousas, Correos volveu a pór en marcha o seu servizo Paq Mochila, que transporta as mochilas e maletas dos peregrinos no Camiño de Santiago dun aloxamento a outro. Deste xeito, os peregrinos que realicen este verán a Ruta xacobea, poden volver camiñar sen cargar con equipaxe.

O carteiro pasará a partir das 8,00 horas a recoller a equipaxe dos peregrinos que reserven este servizo, no aloxamento indicado, e deixarao na seguinte antes das 14,30 horas. A empresa pública garante que se seguirán todas as recomendacións sanitarias e as indicacións e diferentes protocolos publicados polas administracións públicas.

SANTIAGO. EUROPA PRESS