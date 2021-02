Rebajas en la tasa de residuos a las empresas cerradas por la crisis

El alcalde de Santiago anunció ayer una nueva bonificación fiscal para ayudar a las empresas más afectadas por la crisis de la COVID. En este caso se trata de una rebaja para los negocios que tuvieron que suspender total o parcialmente la actividad con motivo de las restricciones, especialmente el sector de hostelería.

De esta forma, Sánchez Bugallo explicó que a estos negocios no se les aplicará la tarifa variable en el impuesto por la recogida de residuos sólidos. Según explicó, hay una parte fija, que es la que paga todo el mundo por estar dado de alta en el servicio, y otra variable. Esta última no se aplicará a los negocios durante el período de tiempo en el que no pudieron desarrollar su actividad, y se hará de forma retroactiva, es decir, desde el día en el que entró en vigor la restricción, hasta el día en el que se levante.

El Ayuntamiento ya había aprobado en pleno este mismo año una medida similar, en este caso, referida al impuesto por la ocupación del espacio público con terrazas por parte de los negocios de hostelería, que estará vigente durante todo el presente año, cumpliendo así una demanda de los profesionales del sector para paliar la fuerte bajada en los ingresos provocada por la pandemia.