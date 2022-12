Rechazo vecinal y bendición de los comerciantes al proyecto Peleteiro

Los vecinos afectados por la ‘operación Peleteiro’ se han mostrado tajantes a la última propuesta de Raxoi: se niegan a aceptar la modificación del proyecto por la inseguridad jurídica que generaría. Así se lo han trasladado a todos los grupos municipales, tanto en los últimos días como en la Comisión Mixta de la tarde de ayer. No entienden que se intente aprobar una modificación de tal calado sin el consenso de todas las partes y confían en la voluntad política para evitar lo que consideran una “injusticia”.

“Pedímoslle a todos os grupos municipais, incluído o de Goberno, que non permitan que lle quiten o sol aos veciños para darllo a un fondo de inversión americano. Pedímoslle que non se presten a cometer unha inxustiza cos veciños, porque un político honesto debe estar do seu lado sempre”, explica Manuel Durán, presidente de la Asociación Vecinal Raigame, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO.

En esta línea, consideran que los técnicos municipales no han conseguido una solución adecuada, porque ni logra satisfacerlos a ellos, ni tampoco a la propiedad, atendiendo a las palabras del alcalde. “Consideramos que o alcalde está a cometer o mesmo erro que en Mallou ou en Brandía, unha falta de diálogo e intransixencia que levou a esta situación ao extremo”, critican.

De este modo, atendiendo al documento publicado el pasado fin de semana, los residentes afectados se preguntan por qué, en 2019, Xosé Sánchez Bugallo echó abajo un proyecto que tenía “o consenso da antiga propiedade, do comercio e dos veciños”, para presentar ahora, “catro anos máis tarde, un plan que non contenta nin á propiedade nin aos veciños”.

Siguiendo esta afirmación, desde el grupo municipal de Compostela Aberta también entienden que se está dando un paso atrás respecto a lo que había con anterioridad. Por ello, explican, se sienten preocupados “porque a proposta non satisfai a ninguén”. En todo caso, hoy, a la hora de votar, lo harán teniendo en cuenta y analizando todas las opiniones vertidas en la Comisión Mixta, señalan.

A ese encuentro entre los actores implicados también se refirió la portavoz del BNG, Goretti Sanmartín, quien reprueba que un proyecto de tal calado haya llegado a este punto.

“Tomaremos a decisión en base ao explicado polos sectores afectados. En todo caso, manifestamos que en tres anos e medio, rematado practicamente este mandato, parécenos que houbo tempo máis que suficiente para que a alternativa que se puxese enriba da mesa fose cunha maioría grande, cun traballo previo feito que, dende a nosa perspectiva, non se realizou”, sentencia la edil.

Por su parte, el Partido Popular de Santiago se muestra también tajante con su posición, la cual llevan manteniendo desde la primera propuesta del Gobierno anterior. Así, reiteran en conversación con este medio, que lo ideal sería comprar la parcela y dotarla de servicios básicos que necesita el Ensanche y que no tiene en la actualidad, como una biblioteca o una residencia.

COMERCIO Y GOBIERNO TIENEN EXPECTATIVAS DE QUE SALGA ADELANTE. Para que la tramitación pueda seguir adelante Raxoi precisa de una mayoría absoluta (13 votos) del Pleno, por lo que, teniendo en cuenta la posición del PSdG (nueve concejales, tras la renuncia de Javier Fernández) precisaría del apoyo de Compostela Aberta, dado que los populares han sido los únicos que han declarado abiertamente que votarán en contra.

En este sentido, atendiendo a los acuerdos alcanzados hace unos meses, el Gobierno espera que pueda salir adelante su propuesta, tal y como ha trasladado a este periódico la concejal de Urbanismo, Mercedes Rosón.

De no ser así, advierten, los dueños actuales tendrían vía libre para ejecutar lo que marca ahora el PXOM, es decir, un centro comercial, un hotel y cuatro decenas de viviendas. Por ello, confían en que impere el sentido común y se valore el proyecto actual para el solar, que prima la edificabilidad y una gran plaza pública de dinamización.

En estos mismos términos también se manifestó el sector comercial, quien reitera que “este edificio non pode seguir sendo un criadeiro de ratas”. Quieren que “se faga algo e que se faga dunha vez” porque consideran que ha sido un proceso muy largo y que ya no da más de sí.

“Corremos o risco de que a propiedade execute a súa licencia actual e iso sería devastador para o comercio local, porque acabaría con el. Por iso, aínda que os donos poidan recorrer a votación do Pleno no caso de aprobarse, polo menos xa teríamos algo conseguido e non lle daríamos a posibilidade de que faga un proxecto que acabe co centro de Santiago. Os grupos deben pensar no ben da cidadanía e non no interese duns poucos, porque non hai cidade en Europa que non teña, na mesma rúa, números pares e impares”, sentencia José Antonio Seijas.

Por todo ello, el Pleno será quien decida qué camino se seguirá: si se deja esta gran propiedad, de nuevo, sin proyecto, o si se aprueba la modificación y se abren los dos meses de exposición pública para posibles alegaciones.