Reclaman un sistema de ayudas municipales para el pago del recibo de la luz

Crear una comisión municipal para preparar una convocatoria de ayudas destinadas al pago de la factura eléctrica a las familias más necesitadas es la propuesta que ayer presentó el viceportavoz del grupo municipal popular, Ramón Quiroga Limia, y que defenderá en el pleno.

En esta comisión participarían dos representantes por cada grupo municipal con un sistema de voto ponderado, y su labor consistiría en que, tras la elaboración de un estudio previo, se establezcan las condiciones para una convocatoria específica de ayudas destinadas al pago de esta factura a las familias más vulnerables y aquellas que tengan un nivel mínimo de renta.

El representante popular explicó que estas ayudas también deberán tener en cuenta a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, especialmente de los sectores comercial y hostelero, y estableciendo los colectivos y sectores prioritarios en función de la mayor necesidad, y según un baremo que tenga en consideración el aumento de los costes eléctricos y su repercusión en la facturación.

Quiroga Limia remarca que durante los últimos años el elevado coste de la factura eléctrica llevó a las distintas administraciones a implantar ayudas para que aquellos sectores de la ciudadanía más vulnerables en función de su renta, pudiesen tener acceso y mantuviesen un servicio básico esencial, combatiendo las situaciones calificadas como de pobreza energética.

Antecedentes. En este sentido, el viceportavoz popular recordó que desde el Gobierno central se estableció en 2017 un bono social eléctrico, regulado a través de un Real Decreto, para cubrir parte del importe de los recibos de los considerados consumidores vulnerables o vulnerables severos.

Por otra parte, en Galicia la Xunta está actualmente complementando las ayudas del Estado para el caso de los consumidores vulnerables severos que se encuentran en riesgo de exclusión social.

En esta misma línea, destacó que en el propio Ayuntamiento de Santiago, durante el mandato de Agustín Hernández, se introdujo la renta social básica, en el año 2015. Una medida de la que derivó una nueva ordenanza con las correspondientes convocatorias posteriores.

En ellas se contemplaba una línea de prestaciones en casos de pobreza energética, así como para deudas en los recibos de gas o electricidad por impagos puntuales, o para financiar el alta en el suministro al adquirir una nueva vivienda.

A pesar de todas estas ayudas, destacó Ramón Quiroga, actualmente existe una auténtica preocupación social por la deriva que está experimentando la factura de la luz, que además viene a coincidir en el marco de una complicada situación económica, como es la actual.

Subida vertiginosa. De esta forma, destacó que la actual coyuntura está marcada por un Índice de Precios al Consumo en progresión, al tiempo que aludió a los “vertixinosos ascensos” de los precios de la energía.

A mayores de todo esto, alertó, aparecen amenazas de nuevas cargas, como el sistema de tarificación de las autovías anunciado por el Gobierno, y del que afirmó que habrá que estudiar su repercusión concreta en el futuro, pero se mostró convencido de que “sen dúbida”, afectarán negativamente a los transportes, a la producción de bienes y servicios y, en definitiva, “ás economías domésticas”.

Todas las tendencias, pues, resumió “vaticinan un repunte de las xa estendidas condicións de precariedade para gran parte da poboación”.

En conclusión, señaló, dado el preocupante estado de la situación, Ramón Quiroga destacó que las ayudas que existen para afrontar el pago de la factura eléctrica, “estanse a mostrar xa claramente insuficientes e non dan cobertura ao aumento disparado do custo do consumo eléctrico en diversos ámbitos”.