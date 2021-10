Reclaman una bajada de los impuestos municipales para relanzar la economía

··· Quiroga destacó que el IBI no está precisamente ligado a la capacidad económica del contribuyente, sino que puede ser debido a una herencia, y que en los últimos diez años la tributación ha ido creciendo. “O Concello pasou de recadar 21,4 millóns en 2010 a recadar actualmente 33 millóns, o que supón dito aumento anual de 11,6 millóns”, destacó.

··· Además, afirmó que “con esta baixada do IBI, se conseguirá axudar aos veciños que se atopen en situación de risco social, aumentar a renda dispoñible, o que redundará no fomento do consumo, e paliar o empobrecemento da familias nese 4 % polo aumento da inflación, o aumento do 44 % da factura da luz, a gasolina, o diésel etc...”.

··· Pidió bajar el IBI del 0,51 al 0,49 %; suprimir la tasa de apertura, y rebajar el impuesto de construcciones del 2 al 1,8 % y el de plusvalías del 22 al 20 %