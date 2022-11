Reconocen la labor de tres históricas chefs santiaguesas

La Sala Mozart del Auditorio de Galicia acogerá el lunes, a las 20.00 horas, la gala de entrega de premios del XIV Santiago(é)Tapas y del III Santiago(é)Cóctel. Al acto asistirán, entre otros, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; el concejal de Turismo, Sindo Guinarte; y el presidente de la Asociación Hostelería Compostela, Thor Rodríguez.

Además, la Asociación Hostelería Compostela ha decidido rendir un homenaje a todas las profesionales del sector en la ciudad, especialmente a aquellas que estaban en activo durante los años ochenta y noventa, cuando no obtenían ningún tipo de reconocimiento. “Son mujeres que pasaban muchas horas, todos los días de la semana, en las cocinas de los restaurantes, en unos trabajos muy duros, sacando adelante sus negocios, casi siempre en la sombra, sin recibir elogios y mucho menos, premios”, señala el presidente de la entidad, Thor Rodríguez, antes de mostrar su agradecimiento por el compromiso de estas profesionales.

Para representar a este colectivo, la asociación puso la mirada en Matilde Rodríguez, jefa de cocina del restaurante Don Quijote; Carmen Iglesias, del restaurante A Charca; y Esclavitud Pose Corral, del restaurante Los Caracoles. La entidad les entregará unos premios en el transcurso de la gala en el Auditorio de Galicia.

Matilde Rodríguez (Cangas de Narcea, Asturias, 1950) es propietaria junto con su marido, Manuel García, del restaurante Don Quijote, situado en la rúa de Galeras. Trabaja en la cocina desde su apertura en el año 1979 y se puede decir que en el transcurso de todos estos años ha conseguido deleitar los paladares más exigentes con sus recetas tradicionales. Por el Don Quijote han pasado personalidades de todo el mundo, las cuales siempre han destacado la mano de Matilde para la cocina. Su historia comenzó en Australia, donde trabajó en el restaurante Don Quijote de Sidney. Allí conoció a su marido, Manolo, un gallego de Santa Comba con el que formó una familia y con quien años después fundaría el restaurante Don Quijote en la capital gallega.

Cabe destacar que desde su apertura, en 1979, la cocina de Matilde Rodríguez ha estado siempre recomendada en la Guía Michelin, siendo el Don Quijote uno de los restaurantes de Galicia que más años lleva recomendado de forma ininterrumpida en el prestigioso manual gastronómico.

También será reconocida Carmen Iglesias (Val do Dubra, 1945), fundadora del restaurante A Charca (Rúa do Franco, 32) en el año 1975. Lleva casi 47 años de trabajo y aún continúa al frente de los fogones como jubilada en activo. Y otro de los premios será para Esclavitud Pose Corral (Val do Dubra, 1950), más conocida como Esclavita, quien montó el restaurante Los Caracoles (Rúa da Raíña, 25) junto con su marido Germán González (ya fallecido) en el año 1986.