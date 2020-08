Refugiados, la Galicia rural o la religión: ciclo de cine etnográfico

Varios jóvenes cuentan sus sueños de futuro, sus ansias de libertad, al director gallego Eloy Domínguez. Estuvo hace seis años en los campamentos de refugiados saharauis para grabar Hamada. La película muestra con humor y esperanza el oasis en el que crecen los hijos del desierto marcados desde hace décadas por un conflicto político. Ha recorrido medio mundo y ahora llega a Compostela de la mano de la décimo quinta edición de la Muestra Internacional de Cine Etnográfico (MICE).

Santiago Teijelo reflexiona en Dende que chegou a luz sobre la superviviencia de la herencia cultural y social gallega a través del retrato de la Galicia de la posguerra que realiza Carmen. Y Brandán Cerviño se introduce en las consecuencias que supuso para los habitantes de El Cobre, en Cuba, el cierre de la mina que era su principal medio de vida. Estas historias podrán disfrutarse la semana que viene en la Sala Numax y en el Teatro Principal como parte de los días de Muestra. Al programa presencial se le suma Eu tamén necesito amar, de Antón Caeiro, un relato sobre las mujeres a las que la dictadura franquista reorientó sus caminos y sus planes.

Este año, con el contexto sanitario de fondo que llevó en marzo a retrasar esta actividad, la MICE incluye una sección oficial en línea para que todo el que quiera pueda disfrutar de las proyecciones desde casa. Así, la página web del Museo do Pobo Galego, principal organizador, habilitará a lo largo de la semana y durante 48 horas diferentes títulos. Terra, de Hiroatsu Suzuki y Rossana Torres, se adentra en las duras jornadas de trabajadores en hornos de tierra para extraer carbón vegetal. El filme llega a Galicia tras haber pasado por festivales tan prestigiosos como el Doclisboa.

La Muestra online también incluye la dura historia de Khatemeh, una joven afgana envuelta en un matrimonio forzoso con el viudo de su hermana. Y Alexandra Rice, en su Quartier Nomade, nos introduce en la vida nómana de una barriada de ferianes. How about having a fascination of mind?, de Katti Jisuk Seo y Finnja Willner, o Tsezon Sozveranija Pantov, de Galina Leontieva, son otros de los títulos internacionales de estreno en España que se podrán ver desde casa.

En la presentación de este ciclo, apoyado por el Concello y por la Consellería de Cultura, la edil responsable de Acción Cultural, Mercedes Rosón, aseguró que es necesario seguir dando espacio a iniciativas que “non atopan oco nas programacións máis comerciais”. La directora de la Muestra, Ana Estévez, reconoció lo difícil que ha resultado hacer una selección entre las más de 1.300 propuestas recibidas. También estuvo presente en el Pazo de Raxoi el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, que hizo hincapié en el entorno seguro que se garantiza a todos los que asistan presencialmente a las sesiones. Todas son gratuitas previa retirada de entrada en los lugares de proyección. Se incluye un ‘espacio off’ en Bonaval y en el Museo do Pobo Galego, con títulos como Dorothé na Vila, de Alejandro Gándara y Olaia Tubío, o Santa Baia de Montes, de Sabela Souto. Se suman actividades en línea para el público infantil y exposiciones en el Museo do Pobo Galego.