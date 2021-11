Rehabilitación de un espacio en Bonaval a cargo del Consorcio

Santiago. La junta de gobierno celebrada ayer en Raxoi acordó poner a disposición del Consorcio una de las salas situadas en el ala sur del complejo monasterial de San Domingos de Bonaval, con el objetivo de que se puedan realizar las obras de reparación y consolidación recogidas en el informe realizado por una de las arquitectas del organismo interadministrativo presentado este mes.

“As obras consistirán na reparación e conservación do pavimento derivada da aparición de danos ou deficiencias nos acabados do chan da sala B8 da ala Sur de Bonaval sinaladas no informe”.

El Consorcio se encargará de contratar, dirigir y ejecutar las obras, además de asumir el coste de las mismas, y deberá informar a Raxoi de cualquier modificación que se lleve a cabo sobre el proyecto original. Asimismo, los trabajos deberán coordinarse con el funcionamiento del resto de las salas que integran este complejo.

Una vez que concluya la ejecución de los trabajos y el plazo de garantía de las obras, el Consorcio deberá proceder a la devolución de este espacio al Ayuntamiento, que a partir de ese momento será el que se encargue del mantenimiento y correcta conservación de la cita sala de San Domingos de Bonaval. ecg