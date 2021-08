Relanzan la gran peregrinación que congregará en Santiago a miles de jóvenes en agosto del próximo año

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidirá este sábado el acto de lanzamiento, a un año vista, de la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ), que se desarrollará en la capital gallega el mes de agosto de 2022. La comisión organizadora de este encuentro prevé reunir este sábado a más de un centenar de personas, respetando la normativa de seguridad exigida por las actuales circunstancias sanitarias. Así, según señalaron desde la organización, “celebraremos un acto no masivo, pero sí muy significativo”. Aunque el acto central del encuentro se desarrollará en la praza do Obradoiro, los asistentes comenzarán la jornada con una peregrinación desde el Monte do Gozo. Está prevista la asistencia de representantes de las Conferencias Episcopales de España y Portugal, de miembros de la organización de la JMJ de Lisboa en 2023, así como de representantes de la Xunta de Galicia y del Concello de Santiago.

De acuerdo con el programa de la jornada, a partir de las 10.00 h se darán cita en el Monte do Gozo el Consejo Nacional de Juventud, la Comisión organizadora de la PEJ 22, representantes de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, representantes de las Conferencias Episcopales Portuguesa e Italiana y cerca de 150 voluntarios que, tras recibir la bendición del peregrino, recorrerán simbólicamente los últimos kilómetros del Camino Francés, uniéndose a otro grupo de jóvenes voluntarios que llegan a Compostela peregrinando desde Roncesvalles.

Tras su llegada a la Catedral compostelana, a las 12.30 h dará comienzo el acto institucional de lanzamiento de la PEJ en la escalinata de la praza do Obradoiro, donde intervendrán las principales autoridades eclesiásticas, autonómicas y locales. En caso de lluvia, dicho acto se trasladará a la iglesia conventual de las Madres Benedictinas (Monasterio de San Paio de Antealtares). Concluido este, dará comienzo la celebración eucarística en el interior de la Catedral.

En el acto intervendrán monseñor Arturo Pablo Ros Mugardas, obispo auxiliar de Valencia y presidente de la Subcomisión Episcopal de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española; un representante del Concello de Santiago; el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y el arzobispo, monseñor Julián Barrio. Moderará las intervenciones Raúl Tinajero Ramírez, director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española.

SESIONES DE TRABAJO. La jornada continuará por la tarde con reuniones de trabajo y encuentros formativos del voluntariado, concierto y diversas actividades en el Seminario Menor de Belvís.

Como se recordará, en julio del pasado año el arzobispo de Santiago de Compostela participó en una rueda de prensa en la que se informó sobre los preparativos de la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ), que previsiblemente reunirá en Santiago a varios miles de personas. Estuvieron presentes el responsable de la organización de la PEJ 21 a nivel nacional, el sacerdote Raúl Tinajero, secretario técnico de la subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española, así como el delegado diocesano de Infancia e Xuventude, el sacerdote Javier García.

En el curso de la rueda de prensa se presentó el himno, el logo y el cartel de este encuentro que, previsto para este mes de agosto, por la pandemia del COVID se trasladó al mes de agosto de 2022, tras conocerse la decisión del papa Francisco de prolongar el Año Santo compostelano hasta finales de ese año 2022.