Resuena en Compostela el alarido del pueblo palestino, que requiere ayuda urgente

“Gaza, que ahora es escombro sobre escombro, está completamente bloqueada por tierra, mar y aire, lo que impide que la ayuda humanitaria llegue a su destino. El pueblo palestino sigue enterrando a sus muertos, lamiendo sus heridas y recuperando las pocas pertenencias que encuentra entre las ruinas de sus casas y negocios”. Son palabras de Ghaleb Jaber Ibrahim, presidente de honor de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas que, junto con la Asociación Galaico Árabe Jenin (comunidad palestina en Galicia), presentó este lunes en Santiago una campaña de ayuda al pueblo palestino tras los últimos ataques del Ejército israelí a la Franja de Gaza.

Ghaleb Jaber Ibrahim describió la situación en Gaza y en el resto de Palestina –Cisjordania y otras ciudades dentro de la línea verde de Israel– como un “genocidio programado”. “Ahora ya no invaden de forma terrestre por miedo al secuestro de un soldado por parte de Hamás. Actualmente, utilizan aviones F35 y bombas de última tecnología de vaciado de aire que provocan el derrumbe de los edificios como si fueran mantequilla, auténticas atrocidades y crímenes de guerra”, aseguró, antes de apuntar a los próximos comicios en Israel como uno de los motivos de los últimos ataques armados: “Cuantos más palestinos muertos, más votos y más cerca de la victoria”, aseguró el reconocido empresario palestino afincado en Santiago desde hace décadas.

En el marco de una rueda de prensa que tuvo lugar en el hotel Eurostars Araguaney de Santiago, intervino también el presidente de la Asociación Galaico Árabe Jenin, Sami Ashour, quien, visiblemente emocionado, destacó que la línea de ayuda tiene como objeto atender a los heridos en los hospitales, suministrar medicamentos, y ofrecer contribuciones sociales para el alquiler y comida. “Actualmente hay más de 60.000 desplazados y más de 40.000 casas destruidas, y la angustia aumenta con los muertos, heridos y víctimas, porque en estas dos semanas se han registrado 250 civiles asesinados, de los cuales 70 fueron niños y 40 mujeres, y más de 2.000 heridos. Como consecuencia, los negocios se vienen abajo y la crisis económica se acentúa. Se necesitan más de 430 productos porque Israel solo permite la entrada de 70 tipos”, indicó.

ORGANIZACIONES. Para atender esta emergencia humanitaria, tanto Jaber Ibrahim como Ashour hicieron un llamamiento a la sociedad gallega y española de solidaridad con el pueblo palestino, solicitando la ayuda, “por mínima que sea”, de todos los ciudadanos que pueden hacer sus aportaciones a través de cinco ONG, reconocidas y transparentes, poniendo el concepto Ayuda humanitaria para Gaza-Galicia. Las organizaciones sin ánimo de lucro que están colaborando sobre el terreno son la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), con cuenta corriente de La Caixa para realizar transferencias o ingresos ES09 2100 2262 1402 0034 6635; así como Save the Children, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo y el Hospital palestino Al-Maqasid en Jerusalén (IBAN: IL 890176 3800 0000 1400330 y PS41PALS 0470 0500 0080 3330 00000).

La situación es tan peligrosa en Oriente Medio que ni siquiera las propias fundaciones que promueven esta acción solidaria pueden enviar ayuda directamente. Sami Ashour confesó que él como palestino con familia en la Franja de Gaza no puede enviarle ayuda libremente.

“No puedo enviar dinero ni a mi familia en Gaza, porque me pueden perseguir incluso aquí en España, me podrían acusar de financiar el terrorismo o algo por el estilo”, manifestó. De ahí que la Fundación Araguaney-Puente de Culturas y la Asociación Galaico Árabe Jenin utilicen como canal a estas cuatro organizaciones no gubernamentales para hacer llegar la ayuda económica y vencer este obstáculo político de Israel, “apelando a la sociedad civil y no a los gobiernos”.

“El pueblo palestino está en emergencia humanitaria permanente. Aunque la ofensiva se ha acabado, las consecuencias y los escombros siguen ahí. El dolor lo debemos sentir todos por igual, son seres humanos con sueños y proyectos. Me duele mucho escuchar a la gente hablando de palestinos e israelíes con la misma vara de medir”, concluyó Sami Ashour.