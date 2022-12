Retiro espiritual de Íñigo Onieva en el Camino con indirecta para Falcó

Hace apenas unos meses, el empresario madrileño Íñigo Onieva se convirtió en uno de los personajes públicos más observados del país. Todo ello, a raíz de la noticia de su ruptura con Tamara Falcó, apenas tres días después de comprometerse. Esto se debió a la filtración de un vídeo en el que Onieva ponía los cuernos a la VI marquesa de Griñón, la cual canceló la boda y se mostró razonablemente enfadada.

En ese momento, todos los focos se centraron en el empresario, que llegó a admitir su infidelidad y pidió disculpas reiteradamente sin efecto alguno. Y poco a poco fue desapareciendo de los medios, pasando a un segundo plano y dejando de saberse nada de él.

Sin embargo, la pasada semana Onieva compartió en sus redes sociales (@ionieva en Instagram) que se encontraba realizando el Camino de Santiago en solitario, y algunas de las imágenes que subió a le han vuelto a poner en el centro de atención.

Su travesía comenzó en la provincia de Lugo, desde donde inició un viaje de aproximadamente unos 120 km. Por lo que ha compartido con sus casi 100.000 seguidores, dividió dicho recorrido en cinco etapas, durante las cuales ha sufrido las fuertes precipitaciones y el frío habitual de la comunidad. Y estas, pese a que Onieva aseguró tener las pilas cargadas, le jugaron alguna mala pasada provocándole unas cuantas heridas en los pies, como sucede a muchos otros peregrinos diariamente.

UNA EXPERIENCIA REVELADORA. Si algo es habitual al finalizar el Camino de Santiago es valorar la experiencia como “un retiro”, “un momento de desconexión del mundo” o “un viaje para reencontrarse con uno mismo”. Es por ello que cabe pensar que para este famoso peregrino el Camino sirviese para alejarse de toda la polémica en la que se vio envuelto recientemente, aunque finalmente, una foto haya conseguido todo lo contrario.

MENSAJE PARA TAMARA FALCÓ. Durante su travesía en la tercera etapa (la más larga que ha completado, haciendo unos 30 km), Iñigo Onieva compartió una foto que, pese a no brillar demasiado por lo que mostraba, generó polémica. Se trataba de un simple muro gris sobre el que alguien había escrito un mensaje con pinturas, aunque sin demasiado arte, en el que se leía “After winter comes spring”, acompañado de un corazón y la palabra “wins”. Es decir: “Después del invierno llega la primavera. El amor gana”. Una indirecta más que evidente hacia su expareja, sobre la cual Onieva siempre ha mantenido que “es la mujer de su vida” y, como podemos ver, con la que aún mantiene esperanzas de volver.