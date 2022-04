Rosana Montano y el curioso origen del Camino Argentino de Santiago

En sentido contrario a los miles de gallegos que cruzaron el océano en enormes transatlánticos, esta vez el viaje el trayecto se hace a pie. Aunque suene increíble, caminando por la ciudad de Buenos Aires a través de sus pintorescos barrios, entre cruceiros gallegos y mojones, se puede comenzar de manera oficial la peregrinación a la Catedral de Santiago. En pleno centro porteño empieza el Camino Argentino de Santiago, declarado Bien Cultural y Turístico.

Este recorrido tuvo su origen en 1981, cuando Rosana Montano, actualmente presidenta y una de las fundadoras de la Asociación Amigos del Camino de Santiago en Argentina, viajó hacia España junto con una amiga que visitaba a su familia después de 35 años sin verse. Tras recorrer Asturias partió hacia A Coruña y, tras conocer la ciudad, tomó el tren nuevamente para ir a Vigo para seguir paseando. Pero mientras estaba en el tren, decidió hacer un alto en el viaje que le iba a cambiar la vida: un desvío en su camino vital que la llevaría directo hacia el Camino jacobeo para siempre.

Como ella misma cuenta, “en pleno viaje descubrí en el mapa que el tren pasaría por Santiago. Sin saber nada de las peregrinaciones, le propuse a mi amiga hacer un alto en el recorrido y bajarnos en Santiago. Cuando nos aproximamos a la Catedral notamos que en la plaza del Obradoiro había muchísima gente, la mayoría con mochilas a sus espaldas. Al preguntar el por qué de tanta concurrencia, me respondieron que era el día de Santiago Apóstol.”

¿Existen las casualidades? Sin proponérselo, había llegado justo un 25 de julio. Después de asistir a misa, ver volar el botafumeiro, sentir la devoción y la alegría de la fiesta que se vivía en la ciudad definitivamente entendió que todo era una señal y se propuso regresar en algún momento, ya no como turista, sino como peregrina. Pero la promesa de volver se fue postergando; se casó, formó una familia y completó su carrera universitaria. En el año 2005 la operaron de un tumor y deseando fervientemente no abandonar a sus tres pequeñas hijas, la fe la ayudó a superar el duro trance. Ya sin secuelas, llegaba el momento de agradecer. Finalmente al año siguiente cumplió su promesa de regresar a Galicia y recorrer el Camino. Maravillada con la experiencia, al regresar decidió crear la Asociación Amigos del Camino de Santiago en Argentina, dado que existían muchas asociaciones de ese tipo en diferentes ciudades y comunidades de España y también en otros países, pero ninguna en el suyo. Y a partir de entonces no ha dejado de caminar: hasta el día de la fecha lleva recorridos 19 Caminos (17 en España y 2 en Italia) y es hospitalera voluntaria, como una forma de devolver a la Ruta Jacobea todo lo vivido en ella.

En 2016, teniendo en cuenta que el Camino Inglés desde A Coruña no resultaba suficiente para obtener la preciada Compostela por ser inferior a los 100 kilómetros mínimos requeridos, la Asociación Argentina junto a varias cofradías, instituciones jacobeas y hasta el propio Concello coruñés hicieron peticiones al Cabildo de la Catedral de Santiago para que se conceda la Compostela a los peregrinos que partieran de la ciudad herculina en peregrinación al sepulcro del glorioso Apóstol. La respuesta oficial dictaminó por resolución que se entregaría la Compostela a los habitantes de dicha ciudad y a los peregrinos que completen a pie los 25 kilómetros faltantes en sus países de origen.

De esta manera nace el Camino Argentino de Santiago, creando un recorrido de 26,75 kilómetros en el corazón de la ciudad de Buenos Aires con el ánimo de intensificar y promover la peregrinación del Camino Inglés a Santiago partiendo desde A Coruña. El Camino Argentino fue aprobado por el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, y con ocasión de la festividad de Santiago Apóstol, el 25 de julio de 2019, se realizó la primera peregrinación con más de 300 asistentes. El éxito se repitió en una nueva caminata organizada ese mismo año, que lamentablemente luego debieron ser realizadas de manera virtual conforme a las restricciones en tiempos de pandemia.