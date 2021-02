Rosario de accidentes por la fuerte granizada que cayó en Santiago esta tarde

Santiago. La fuerte granizada que cayó este mediodía sobre la capital gallega provocó un rosario de accidentes en diferentes puntos del municipio en los que no hubo que lamentar heridos de gravedad. Pasadas de las 15.00 horas se registraron simultáneamente hasta cuatro accidentes de circulación provocados por salidas de vía y choques por alcance: tres tuvieron lugar en la A-54, la autovía de Lavacolla; y otro en la A-P9. A pesar de que en uno de los choques se vieron implicados hasta cuatro vehículos, en ninguno de estos tres hubo que lamentar heridos.

No fue así en el incidente que tuvo lugar en la AP-9 a su paso por la capital gallega, donde una persona resultó herida, aunque su vida no corre peligro, tal y como indicaron a este periódico fuentes de la Policía Local de Santiago. Los Bomberos también fueron alertados por el 112 por dos de los cuatro siniestros, pero finalmente no fue necesario que se trasladaran hasta los lugares indicados, puesto que no fue necesaria ninguna excarcelación. Sí tuvieron que acudir a la parroquia compostelana de Marrozos para cortar un árbol que suponía una amenaza para la seguridad vial.

La gran granizada que cayó este mediodía en Santiago tiñó de blanco la inmensa mayoría de las rúas de la ciudad.