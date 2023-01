Rueda pide al Concello concreción sobre su propuesta de tasa turística

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admitió ayer que Santiago soporta una elevada presión turística e indicó que sigue aguardando a que desde el Concello le remitan el plan diseñado por el gobierno local para afrontar esta situación. Sobre la posibilidad de implantar una tasa turística en la ciudad, indicó que como planteamiento general no le parece adecuado, si bien se mostró abierto a abordar el caso concreto de Compostela, una vez Raxoi presente su propuesta. “Queremos coñecer o plan do Concello de Santiago nesta materia. E é importante que definan a cuantía da taxa e como a queren plasmar”, señaló el presidente de la Xunta. En este sentido, subrayó que aún no ha recibido la propuesta del gobierno de Sánchez Bugallo.

“Aínda non nos chegou a estratexia na que están a traballar, e polo tanto non temos un informe concreto que nos permita falar da posibilidade de aprobar ou non a lei que regule a implantación dunha taxa turística”, indicó Rueda tras el Consello da Xunta celebrado ayer en San Caetano.

La implementación voluntaria de la tasa turística en la ciudad, una herramienta que sería pionera en la comunidad, fue uno de los temas abordados en la reunión que mantuvieron el pasado mes de octubre el presidente de la Xunta y el alcalde de Santiago. Tras el encuentro, Sánchez Bugallo apuntaba que en dos o tres meses podría presentar el contenido de la propuesta y trasladarla al Ejecutivo autonómico que, por primera vez, no descartaba permitir esta tasa si es una planteamiento “razonable”. No obstante, tal y como confirmó ayer el presidente de la Xunta, la propuesta aún no ha llegado a San Caetano.

SOLO EN AGOSTO, 113.537 VISITANTES. El departamento municipal de Turismo maneja desde hace meses un plan básico sobre el que se sustanciaría la aplicación de esta medida, que vendría a responder al elevado incremento de visitantes de la capital gallega. Solo en agosto del año pasado, Santiago recibió 113.537 visitantes. “A cantidade que se poida recadar dependerá dos límites que a normativa autonómica estableza para os distintos tipos de aloxamentos hostaleiros. Se nun ano podemos chegar ao millón e medio de pernoctas, sen ter en conta as vivendas turísticas, estaríamos a falar dunha contorna de entre dous e tres millóns”, sostiene Sindo Guinarte, concejal de Turismo.

Asimismo, desde Raxoi defienden que su influencia negativa sería mínima, teniendo en cuenta, apuntan, que se trata de un tributo que los visitantes están acostumbrados a pagar en las urbes más turísticas de todo el mundo. Además, según las previsiones de Raxoi, la carga tendría una función decreciente, en la que el importe se reduciría al pasar un determinado número de días, “para fomentar as estadías longas”, sostiene el edil de Turismo.