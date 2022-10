Salvar lo que estaba perdido

LOS HOMBRES tratamos de conservar lo que tenemos; y, cuando vemos que algo está en peligro, intentamos salir al paso de lo que acontece, para evitar que se nos pierda. Nuestro Señor puede ir más allá: Él es nuestro creador y quien conserva nuestra vida. Más todavía, Él puede recuperar la vida que se había perdido, e incluso puede hacer que nuestros cuerpos mortales resuciten para vivir una vida superior a la actual, que Él nos dará.

La 1ª lectura de la Misa de hoy, del libro de la Sabiduría, muestra la grandeza de la creación, y, sobre todo, del Creador: el hombre, en comparación con Dios, no es más que una gota de rocío que cae en la tierra, o un grano de arena, que no puede ni siquiera percibirse. El Señor es, por otra parte, tan majestuoso, que cierra los ojos para no echarnos en cara nuestros pecados. Él quiere perdonarnos, porque somos suyos; nos corrige y nos hace ser sensibles a nuestros pecados, para que nos convirtamos, de modo que Él nos perdone.

El Evangelio nos presenta a Zaqueo, un publicano, recaudador de impuestos. Trata de ver a Jesús, por lo que se sube a un sicomoro. Jesús le pide que baje, pues le agradaría que le invitara a su casa. Él lo hace contento, y no solo acoge a Jesús, sino que, como signo de arrepentimiento, dice que dará la mitad de sus bienes a los pobres, y devolverá el cuádruplo de lo que haya defraudado, tal como lo pide la ley judía. La gente murmuraba, por haberse alojado en casa de una persona oficialmente pecadora. Sin embargo, Jesús manifiesta que aquel día había llegado la salvación a aquella casa, pues el Hijo del Hombre había venido a salvar lo que se había perdido.

San Pablo reza por los tesalonicenses, para que el Señor les permita cumplir con la tarea de la fe, y para que, de ese modo, Jesús sea la gloria de todos ellos. Aprovecha para decirles que no pierdan la serenidad en cuanto a la segunda venida de Jesucristo, pues él no ha afirmado nunca que fuera algo que estuviera a las puertas.