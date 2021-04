San Martín Pinario acoge el sábado nuevo ‘inquilino’

Monseñor Francisco Prieto tomará posesión como obispo auxiliar de Santiago este sábado en el transcurso de una solemne ceremonia que tendrá lugar en la Catedral, a partir de las 11.00 horas. Así lo confirmaba este lunes el propio prelado en conversación con EL CORREO. “Ilusionado” y también un poco “apurado” por los últimos detalles de la mudanza y de la propia liturgia, el sacerdote ourensano iniciará esta semana su ministerio episcopal en la Diócesis compostelana como auxiliar del arzobispo, monseñor Julián Barrio.

“La ordenación estará un poco condicionada por las restricciones de aforo que implica la pandemia. No se podrá abarrotar la Catedral, sino que hemos tenido que distribuir las plazas entre los obispos, sacerdotes, familiares, amigos y otras autoridades”, indica monseñor Prieto, a la vez que añade que las invitaciones se adaptaron a la capacidad actual de la basílica, muy inferior a la habitual. “Incluso el coro estará limitado y solo podrá participar un número reducido de voces dirigidas por Óscar Valado”, detalla el nuevo obispo.

“Dado que el acceso por la Azabachería está ocupado por andamios, la entrada a la Catedral se realizará por Platerías y la Puerta Santa, por donde accederá en la basílica la procesión de los obispos”, matiza, antes de añadir que el papa Francisco estará representando en la ceremonia por su nuncio apostólico en España, monseñor Bernardito Auza. El sacerdote ourensano estaba ayer sumamente agradecido y alegre por la recuperación de monseñor Julián Barrio, quien, tras varias semanas ingresado en el hospital, podrá finalmente conferirle el orden episcopal. Tampoco faltará al solemne rito el actual obispo de Ourense, monseñor Leonardo Lemos, entre otros prelados gallegos y españoles que ya confirmaron su presencia.

“Lamento no haber podido realizar aún la visita de cortesía al papa Francisco que se suele realizar después del nombramiento por parte de la Santa Sede. No lo ha permitido la situación epidemiológica ni las restricciones de estos últimos meses. Hacer un viaje a Roma en estas circunstancias era impensable, pero le envié una carta al papa de agradecimiento por su confianza”, comenta, confiado en poder abrazar pronto al santo padre en el Vaticano.

En esa primera visita del nuevo obispo a la Ciudad Eterna es, precisamente, cuando se suele aprovechar para hacerse los ornamentos episcopales, como la mitra o la sotanas filetata, pero monseñor Prieto afirma que, en su caso, “me he tenido que arreglar con una sastrería eclesiástica de Madrid, donde me hicieron unos patrones” para poder confeccionar las prendas talares.

“Tienen que llegar mañana (por hoy), por eso estoy un poco inquieto. Porque ya no quedan meses ni semanas para la ordenación, sino días, horas....”, confesaba el nuevo auxiliar a este periódico, después de comentar que está él mismo coordinando la mudanza. “Estos días estaré en Ourense comprobando que aquí no queda nada, mientras que el camión de mudanzas se encargará de ir dejando todo en el apartamento de San Martín Pinario”, comenta con campechanía total, al tiempo que añade que trasladar de ciudad su enorme biblioteca no es cosa menor.

Con esto, quiere agradecer la disposición del equipo “que me está ayudando tanto en Ourense como en Santiago a organizar mi traslado y también el rito de la ordenación, para lo que he contado con la colaboración del prefecto de ceremonias de la Catedral, Elisardo Temperán”.

Establecerá su residencia en el apartamento que acogió a los obispos auxiliares compostelanos en la última década. Se trata de un piso situado en la planta superior del edificio y que abarca varios de los ventanales principales que dan a la plaza de la Azabachería, incluido el balcón principal del monumento. El estudio está integrado en el conjunto del Seminario Mayor de Santiago.

Monseñor Prieto, de 52 años, sustituye en las responsabilidades de obispo auxiliar a monseñor Jesús Fernández, que el pasado junio fue nombrado titular de la sede de Astorga. El nuevo prelado nació en la Diócesis de Ourense, es licenciado en Teología Patrística por la prestigiosa Universidad Pontificia Gregoriana de Roma; y doctor en Teología Bíblica por la de Salamanca. Tiene experiencia pastoral como vicario para la Nueva Evangelización en su ciudad.