Sancionado por negarse varias veces a identificarse ante los agentes e intentar poner pies en polvorosa

Santiago. Con la llegada de septiembre el ocio nocturno ha recuperado su ritmo habitual en Santiago, y como es habitual, unos pocos juerguistas demuestran cada noche que no saben comportarse. Este martes, por ejemplo, la Policía Local reflejo en su parte de sucesos “tres propostas de sanción por consumo de alcohol en vía pública e unha por desobediencia ao negarse a identificarse en reiteradas ocasións, intentar fuxir do lugar dos feitos e presentar unha actitude desafiante e ameazante cara os axentes”, todos en torno a las 02.00 horas de la madrugada. Situaciones como estas, por desgracia, no son hechos aislados, y tampoco son los únicos que debemos lamentar una vez más. A todo lo anterior, hay que sumar otras tres propuestas de sanción por orinar en la vía pública, y el control de dos pisos en los que supuestamente se estaban celebrando fiestas, aunque solo en uno de ellos se pudo confirmar tal situación. Los agentes también se vieron implicados en el control y posterior desalojo de un local, completando una noche muy intensa.

Por otro lado, el informe de la Policía Local señala que a lo largo del día tuvieron lugar un par de accidentes de tráfico. El primero, sobre las 10.00 horas, en la confluencia de las rúas Eslovenia y Castela e León, siendo el segundo a las 19.30 horas, curiosamente también en la rúa Castela e León. En ambos casos se produjeron entre dos vehículos y en el segundo, según se indica en el parte, hubo algún que otro daño material.

A lo largo de la jornada también se realizaron las labores de vigilancia pertinentes durante la presentación del Monbus-Obradoiro, en el Campus Sur, y se acudió hasta Avenida de Vilagarcía por una reclamación de daños, a una bicicleta estacionada en esta calle. D.seijas