Santiago repite como capital del vino gallego con medio millar de caldos

La primera edición del Encontro do Viño Galego Revera Vinum impulsado por Hostelería de Santiago y organizado por Escenoset, que reunió entre el 22 y 24 de marzo del año pasado a más de 4.800 participantes, 200 adegas y más de cuatrocientas referencias vinícolas, había cerrado sus puertas con su mirada puesta ya en el 2023.

Con el apoyo de la Xunta y el Concello de Santiago, un año más se llevará a cabo esta iniciativa en el hotel monumento San Francisco. En esta ocasión se celebrará los días 27 y 28 de marzo, en horario ininterrumpido de 10.00 a 20.30 horas. Serán más de 500 referencias de unas 200 adegas, entre el área expositiva y el Túnel del Vino (aberto de 11.00 a 20.30 horas), que dará la oportunidad a los visitantes de que se conozcan todas las variedades de uva implantadas en Galicia.

Así lo dieron a conocer en una rueda de prensa celebrada en el Pazo de Raxoi en la mañana de ayer, el concelleiro de Turismo, Gumersindo Guinarte, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro y el presidente de la Asociación Hostelería Compostela, Thor Rodríguez.

Thor Rodríguez destacó en un primer momento la colaboración público privada para llevar a cabo proyectos como este, y dio su agradecimiento a Turismo de Galicia y Turismo de Santiago, además de las entidades colaboradoras como el Clúster de Turismo, CIFP Compostela o Raio Verde. “El año pasado el público respondió muy gratamente”, sostuvo. Esto fue lo que llevó a Hostelería Compostela a tomar la decisión de organizar una segunda edición.

Por su parte, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro puso en valor la cita vinícola. “Galicia sen o viño, sen as cinco Denominacións de Orixe e as catro IXP, non se entendería”, comentó.

En su intervención destacó la presentación reciente del Plan Etnogastronómico gracias a los fondos europeos Next Generation, con una inversión de treinta millones de euros para distribuirlos por todos los territorios vitivinícolas y etnogastronómicos. De esta manera, aseguró que “Galicia pódese degustar os 365 días do ano”.

Además, la directora de Turismo destacó el amplio programa de actividades del Revera Vinum, entre las que figuran catas históricas, obradoiros, degustaciones, mesas de debate y relatorios con sumilleres, enólogos y periodistas especializados, que se celebrarán durante los dos días que dura el evento.

Castro también hizo especial hincapie en el alto nivel de los relatores, como Luis Paadin, Iria Otero, Juan Chamorro, David Rial, Pablo Vidal, José Luis Bouzón, Andrea Obenza, David Pascual ou Cecilia Fernández, entre otros.

Comentó que a pesar de que Santiago no tiene una Denominación de Origen, “é a capital de Galicia, a cuna e o lugar onde se poden descubrir todos os territorios vinícolas”.

Enlazando con esta afirmación, el concelleiro Sindo Guinarte aseguró que Santiago al ser un territorio neutral es un lugar idóneo para celebrar este evento por la “potencia da hostalaría e restauración para promocionar os viños e platos”.

Desde un primer momento tenían claro que la iniciativa tendría continuidad, y más aún tras superarse las expectativas en una primera edición en la que todavía había preocupación por el Covid. “É un proxecto que forma parte da posta en valor da nosa tradición culinaria e non había un lugar mellor na cidade para centrar isto que San Francisco”, sostuvo.

Como antesala del propio evento está el “Galicia en Copas”, que ofrece la posibilidad de ir por los locales del Casco Vello y Ensanche de la capital gallega disfrutando de un itinerario para conocer y degustar los vinos gallegos. “Cada cliente dipoñerá dunha tarxeta na que poderá ir selando a visita no local que consuma e entrar no sorteo de diferentes agasallos como noites con almorzos en locais de turismo rural, visitas a adegas e lotes de viños”, comentó. Por ahora ya hay más de veinte locales inscritos aunque todavía sigue abierta la incorporación de nuevos establecimientos.

Y precisamente será en algunos de estos mismos espacios donde se celebren también catas y cenas maridaje a fin de promover la gastronomía y la riqueza de los productos locales.

El concelleiro también avanzó que las entradas para el Encontro do Viño Galego estarán disponibles a mediados del mes de febrero, tanto en la propia sede de la Asociación como en diversos establecimientos colaboradores, por un módico precio de diez euros.

Para concluír la presentación del evento, Thor Rodríguez destacó que se celebra en el mes de marzo para “ayudar a desestacionalizar el turismo” y que “el empleo sea estable en este sector”.

Con todo y por segundo año consecutivo, se trabajará con el fin de alcanzar unos resultados exitosos promoviendo y difundiendo los vinos gallegos entre los profesionales del sector, los compostelanos y los turistas que visiten Santiago. Además, se pretende lograr crear un punto de encuentro para las diferentes adegas, DO e IXP gallegas, reunidas todas ellas en un evento único que ya piensa en poder celebrarse en más ocasiones.