Santiago se achicharra a 39,2 grados y roza el récord de las últimas décadas

Santiago. Los estadounidenses protagonizaron una de las grandes actividades de este Xacobeo 2021-2022 y su concierto del lunes en el Monte do Gozo reunió a más de 30.000 personas en una tarde-noche que también estuvo marcada por las elevadas temperaturas.

La apertura de puertas estaba programada para las 18:30 horas, pero casi una hora antes ya había empezado a llegar gente a la zona, formando una larga cola que sintió como el sol caía a plomo sobre sus espaldas. Aún no había comenzado la fiesta y algunos ya no podían más. Ligeramente apartados de la fila, podían verse grupitos de personas haciendo sombra a compañeros claramente afectados por el asfixiante calor. Los puestos de refrescos y granizados no daban abasto para sofocar la sed de todos los asistentes, y entre una cosa y la otra, no tardaron en llegar los primeros mareos.

La viguesa Dani, una hora después de producirse la entrada al recinto, se encontró con un público plagado de abanicos y paraguas, con pocas prendas de ropa encima, y al que, pese a todo, consiguió enganchar con su voz hipnotizante y sus trabajadas coreografías.

Los canadienses Mother Mother iniciaron su concierto en una situación similar, ante una masa de gente que continuamente abandonaba su sitio para acercarse a las barras y refrescarse. Aunque durante su actuación se fue entrando en la noche y al final inundaron con su espíritu rockero a los presentes. Desgraciadamente, durante ambos espectáculos se vieron las luces de las ambulancias de fondo. Quizá en algunos casos fuese por excesos con los “refrescos”, pero seguro que el calor también fue culpable de más de un susto.

Finalmente, Imagine Dragons actuó en un ambiente más fresco, mientras se cerraba una noche a la que pusieron el brillo ante la ausencia de estrellas en el cielo. V.Álvarez