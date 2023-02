Santiago se llenará en agosto gracias a la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa

En el 34º aniversario de la visita del papa Juan Pablo II a Santiago de Compostela con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ), la ciudad que acoge los restos del Apóstol rememorará el próximo mes de agosto aquella efeméride recibiendo a un inmenso número de jóvenes peregrinos, que hará que los establecimientos hoteleros de la capital gallega cuelguen el cartel de completo en la primera quincena de agosto, coincidiendo con la celebración de las jornadas en Lisboa.

Los hosteleros de la capital son ya conscientes de ello y se preparan para el evento, en un mes que acostumbra ya a ser el de mayor ocupación hotelera en Santiago. “Habitualmente el de agosto no es un mal mes en Santiago, aunque sí es verdad que normalmente lo solemos trabajar con reservas individuales”, comenta Miguel Piñón, gerente del Hotel Castro, situado en Form arís. De esta forma, los hoteleros compostelanos obtuvieron el pasado mes de agosto cerca de un 79 % de ocupación hostelera, mejorando las cifras prepandémicas con la ampliación xacobea vigente todavía. Este año, al menos esa primera quincena la ocupación será total.

“A tope. Desde el 28 de julio hasta el 10 de agosto estamos completos, a excepción del 5 y el 6 de agosto que son los días en los que el papa estará en Lisboa”, dice Piñón. Lo están notando también en el Hotel San Lorenzo, desde su recepción explican que “estamos llenos ya del 8 al 11 de agosto con grupos de peregrinos que vienen de la JMJ de Lisboa”, aunque es probable que al final acaben registrando el completo también en los días previos, ya que la llegada de nuevas peticiones es incesante. Los gerentes de estos establecimientos declaran, además, que para ellos el trabajo también se simplifica, puesto que estos grupos acostumbran a llegar a sus hospedajes para cenar y desayunan temprano para marchar a pasar el día fuera y hacer sus actividades.

Desde la agencia especializada en turismo religioso El Peregrino Travel, con sede en la localidad murciana de Yecla, comentan que “el suyo es un sector muy asociado a Sudamérica”, de donde vendrán una gran cantidad de grupos. Aunque también lo harán desde Estados Unidos y países europeos como Polonia en los que esta modalidad de viaje tiene un gran número de adeptos. “Santiago, y Galicia en general, se beneficiarán muchísimo de la JMJ”, aclara Jorge Ortuño, gerente de la agencia.

Y es que en la capital lusa esperan que se congreguen más de 3 millones de jóvenes feligreses a lo largo de las jornadas, y en muchos casos al viajar desde tan lejos estos grupos desean ampliar su itinerario para visitar España, o incluso Francia. “Dentro de España, el lugar más demandado es Santiago”, explica Ortuño en relación a la fuerza con la que cuenta la capital gallega como uno de los tres grandes núcleos de peregrinación del cristianismo. “Ellos conocen perfectamente el Camino, y la Catedral, y hay muchos casos en los que nos están solicitando realizar al menos un par de etapas del peregrinaje una vez finalizadas las jornadas”.

Tal es el volumen, que en este momento encontrar hotel en Santiago de Compostela durante esas fechas es “prácticamente imposible” para estos grupos, lo que hace que tengan que deslocalizar su estancia a “ alojamientos que se encuentran a 40 o 50 minutos de la ciudad” en las provincias de Lugo o Ourense, ya que al coincidir con la temporada alta del turismo veraniego los hoteles de costa donde existe una mayor capacidad de alojamiento trabajan durante esos meses únicamente con reservas individuales.

Los problemas para encontrar esta disponibilidad vienen dados, aparte de por la alta demanda, por el número de personas que vienen en cada uno de estos grupos. Miguel Piñón cuenta que en su establecimiento, en el que se contabilizan hasta 100 habitaciones, normalmente trabajan “con grupos de 27 habitaciones aproximadamente”, sin embargo para estas fechas le han llegado a demandar el total de las habitaciones de su hotel para un solo grupo. Es por ello que, según nos comenta Jorge Ortuño desde su agencia, hay grupos que ante la dificultad para alojarse en los alrededores de la capital gallega deciden “alargar su estancia en Lisboa, un par de días para poder visitar Santiago saliendo temprano desde la capital lusa y regresando a última hora”.

En la labor de logística estarán implicados también los autocaristas gallegos, que están viendo como ante la altísima demanda en el país vecino no son pocos los touroperadores, agencias especializadas e incluso empresas de autocares portuguesas que recurren a ellos para cubrir estos servicios. “Antes de Navidad ya habíamos tenido peticiones de muchas empresas de autocares lusas que, ante su incapacidad para dar respuesta a tan alta demanda, recurrían a nosotros para ver si podríamos hacer estos servicios”, comenta Aurelio Cuíña de la empresa pontevedresa Autocares Rías Baixas.

Las solicitudes se dispararon en las últimas semanas, en tal medida que desde esta compañía dudan que su oferta llegue para responder a tanto pedido.

Por otra parte, Cuíña confirma aquello que ya sabíamos y de lo que veníamos hablando: “muchos grupos aprovecharán su estancia en Lisboa para visitar otros lugares, como sobre todo Fátima y Santiago de Compostela”.

En ninguno de estos autobuses con destino a Santiago de Compostela está previsto que se suba el papa Francisco, que tras la celebración durante dos años del Xacobeo debido a la pandemia, no ha paseado todavía la mitra y el báculo papales por la Praza do Obradoiro; como sí hicieron sus dos antecesores. No sería esta una mala ocasión para que pueda sellar su compostela, y así reparar esta deuda con la ciudad.