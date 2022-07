Santiago se prepara para la gran peregrinación europea de jóvenes

Aunque las fiestas del Apóstol, del 22 al 31 de julio, dan

ya sus últimos coletazos, los peregrinos no dejan de llegar a Santiago. La afluencia se ha reducido ligeramen-

te respecto a la pasada semana, cuando en algunas jornadas se superó la barrera de los tres mil peregri-nos diarios.

Algo lógico si tenemos en cuenta que muchos visitantes hacen coincidir su llegada el día grande de Galicia, el 25, o la jornada previa, que es cuando se celebran los Fuegos del Apóstol y los conciertos más vistosos.

Con todo, según datos de la Oficina de Acogida al Peregrino, en el día de ayer sellaron la compostela 1869 caminantes.

Sin embargo, esta tendencia a la baja no durará demasiado. Y es que la ciudad ya se prepara para la Peregrinación Europea de Jóvenes, un evento impulsado por la Archidiócesis de Santiago y la Conferencia Episcopal Española y que tendrá lugar entre los días 3 y 7 de agosto. Se estima que por esas fechas llegarán a la capital gallega 13.000 jóvenes de entre 16 y 35 años procedentes, no solo de España, sino también de diversos países, para disfrutar de una experiencia de cuatro días con conciertos, espacios de oración, talleres, yincanas culturales etc.

Los actos centrales, que tendrán lugar en el Monte do Gozo, serán una vigilia el sábado por la noche y la eucaristía dominical presidida por el cardenal Antonio Augusto dos Santos Marto, Obispo emérito de Leiria-Fátima y enviado especial del Papa Francisco a la PEJ.

La cita, originalmente prevista para el 2021, fue aplazada a este año por la crisis sanitaria con el fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades.