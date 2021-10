Se abren los plazos para el Mercado de Navidad

Todavía no ha empezado diciembre pero algunos ya piensan en los preparativos para la llegada de la Navidad y eso se percibe cuando se empiezan a ver los puestos navideños en las calles. Por eso, desde el Concello de Santiago ya advierten que el plazo para solicitar la participación en los puestos del Mercado de Navidad está abierto hasta el 8 de noviembre.

La Concejalía de Comercio abre el plazo para solicitar la participación en el Mercado de Navidad, que se celebrará del 3 de diciembre al 5 de enero en la calle de la Carreira do Conde y, como se hizo el año pasado, el 26 de diciembre al 5 de enero también en Área Central.

Las inscripciones estarán abiertas hasta las 23.30 horas del 8 de noviembre. Este año se mantendrá la ubicación en Área Central, que se une a la Carreira do Conde a partir del 26 de diciembre, así como la prioridad absoluta para los productos de alimentación y decoración de Navidad en las tres primeras rondas. Las fechas son del 3 al 23 de diciembre.

El Mercado de Navidad contará con 30 puestos: se instalarán 15 puestos en stands habilitados específicamente para este fin en la rúa Carreira do Conde; A mayores se habilitarán 15 puestos en Área Central con mesas y mobiliario en su interior. De esta forma se podrá disfrutar del ambiente navideño de manera cómoda y acogedora.

El mercado cambiará de expositor en cinco turnos: Ronda 1: viernes 3 a jueves 9 de diciembre, en la calle Carreira do Conde; Ronda 2: viernes 10 al jueves 16 de diciembre, en Carreira do Conde; Ronda 3: viernes 17 a jueves 23 de diciembre, en Carreira do Conde; Ronda 4: Domingo 26 al jueves 30 de diciembre, en Carreria do Conde y Área Central; Ronda 5: viernes 31 de diciembre a miércoles 5 de enero, también en ambas zonas.